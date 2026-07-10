Казахстан намерен вывести криптовалюту с теневого рынка 10.07.2026, 21:23

Для владельцев криптоактивов предусмотрено налоговое стимулирование.

Власти Казахстана намерены вывести криптовалюту из теневого оборота, создав механизм добровольного раскрытия цифровых активов. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев.

По словам министра, граждане, которые ранее приобрели или добыли цифровые активы, смогут добровольно их задекларировать при условии перевода средств на регулируемую инфраструктуру казахстанских провайдеров. Правовой механизм добровольного раскрытия планируется создать до конца 2026 года.

Мадиев также сообщил, что для владельцев криптоактивов предусмотрено налоговое стимулирование. С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года будет действовать трехлетнее освобождение от индивидуального подоходного налога. По его словам, эта мера рассматривается как инвестиция в развитие легального рынка, а не как потеря бюджетных доходов.

По данным министра, налоговые поступления от криптоиндустрии в Казахстане выросли с 9 млрд тенге ($19,1 млн) в 2023 году до более чем 15 млрд тенге ($31,9 млн) в 2025 году. Он отметил, что значительная часть операций граждан по-прежнему проходит через иностранные платформы вне юрисдикции Казахстана, а новая политика направлена на регулирование рынка и возвращение капитала в национальную экономику.

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