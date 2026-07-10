В России на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо 3 10.07.2026, 21:01

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Рост цен на топливо стал главным риском для инфляции.

Топливный кризис, охвативший почти все российские регионы и взвинтивший цены на бензин и дизель, начал разгонять инфляцию на полках супермаркетов, передает The Moscow Times.

С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту — на 18,8%), на свеклу — на 17,2%, на морковь — 13,1%, следует из данных Росстата. В десятке самых подорожавших позиций кроме них отдых на Черноморском побережье и Юго-Восточной Азии (7,5% и 8,8%), а также куры (6,1%).

Бензин и дизель за тот же период подорожали на 8,9% и 10,5%, а годовая топливная инфляция приблизилась к 20% и установила рекорд более чем за 15 лет.

Рост цен на топливо стал главным риском для инфляции, отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Топливо дорожает почти в три раза быстрее общей инфляции: для автомобилистов это напрямую бьет по кошельку, но для экономики в целом этот фактор еще важнее, подчеркивает он: «Рост расходов на перевозки, доставку товаров, сельхозработы, производство удобрений и часть услуг в результате разгоняют инфляцию в стране. Поэтому топливо может влиять на инфляцию не только напрямую, но и с задержкой, через цены продуктов и повседневных товаров».

Топливный кризис наложился на сезонный фактор. В сезон отпусков поездки всегда дорожают, но этот эффект усилился ростом цен на топливо. А овощи, которые летом дешевеют, в этом году подешевели в мае. «В последние недели произошел разворот в динамике цен на плодоовощную продукцию после нетипично сильного снижения весной», — отмечала 19 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Топливный кризис выступил катализатором. Если бензин продолжит дорожать такими же темпами, то «вырастут логистические издержки и затраты сельхозкомпаний, что будет переноситься в конечные цены», предупреждал финансист Евгений Коган. Соучредитель аналитического центра CASE Владислав Иноземцев считает, что именно это и происходит: он связывает ускорение роста цен на многие товары в том числе с тем, что и производители, и продавцы начинают закладывать увеличение издержек на логистику. Это как раз то, чего опасается ЦБ: рост цен на топливо может переноситься в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки, отмечали его руководители на заседании по ключевой ставке.

На ценах сказывается не только непосредственный рост цен на топливо, но и его дефицит. Из-за этого доставка товаров стала не только дороже, но и дольше, многие фуры простаивают. Эффект на цены тем значительнее, чем дешевле товар и чем меньше срок его хранения.

Среди товаров, цены на которые за месяц с небольшим прибавили более 1%, сахар (2,9%), яблоки (2%), четыре из десяти лекарств, входящих в недельную потребительскую корзину (1-2,3%; остальные подорожали на 0,3-0,9%), корма для животных (1,8%), смартфоны (1,7%), рыба (1,4%) и хлеб (1%).

Руководитель аналитического центра ЦМАКП Дмитрий Белоусов связывал июньское удорожание овощей с выходом на рынок продукции нового урожая. Он надеется на то, что этот эффект ослабевает, а власти смогут купировать топливный кризис. Россияне в это не верят. Почти половина (49%) опрошенных ФОМ в начале июля ожидает, что в следующем месяце цены на продукты, товары и услуги будут расти быстрее, чем сейчас.

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