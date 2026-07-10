В Сенате США согласовали санкции против России

В Сенате США согласовали санкции против России2
- 10.07.2026, 20:38
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Закон будет принят в ближайшее время.
Группа сенаторов США заявила, что согласовала с администрацией президента Дональда Трампа новый законопроект с санкциями в отношении России, подразумевающие право главы государства вводить рестрикции за покупку российских энергоносителей.
«Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законодательства о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что закон будет принят в ближайшее время», — говорится в сообщении законодателей на сайте верхней палаты конгресса.
«Крайне важно, чтобы законодательная и исполнительная ветви власти работали сообща над созданием инструментов, позволяющих взимать высокую цену с тех, кто покупает российскую нефть и природный газ», — добавили они.