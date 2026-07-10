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Россияне резко увеличили скупку зарубежной недвижимости

  • 10.07.2026, 23:31
Россияне резко увеличили скупку зарубежной недвижимости
Иллюстрационное фото

Граждане РФ опасаются мобилизации.

Россияне в 2026 году после продолжавшейся несколько лет паузы снова начали интересовать покупкой недвижимости за рубежом.

В первой половине года спрос на иностранное жилье подскочил на 20% по сравнению со вторым полугодием 2025-го, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Prian.ru. Если учитывать запросы из-за рубежа (в том числе обращения через VPN), увеличение составило 25% относительного предыдущего полугодия и 20% в годовом выражении.

«Напряженная геополитическая ситуация заставляет часть покупателей активнее искать запасной аэродром», — отмечает ведущий аналитик Prian.ru Филипп Березин: надежды общества на заключение мира с помощью Дональд Трампа не оправдались, украинские беспилотники атакуют российские города, в стране блокируют интернет и мессенджеры, а кроме того, все чаще стали появляться слухи о возможной мобилизации.

По данным z-каналов Кремль может пойти на нее в октябре, по думских выборов. Источники «Верстки» и «Важных историй» утверждали, что Минобороны якобы уже готовит полигоны, чтобы принять новобранцев, а ответственным за пополнение армии уже дана команда готовиться.

По словам источников Reuters, близких к Кремлю, президент Владимир Путин готовится с эскалации боевых действий в ответ на украинские атаки. И западные военные аналитики не исключают, что он пойдет на массовый призыв людей в армию.

Россияне активно скупали зарубежную недвижимость в 2022-23 гг и искали возможность вывода денег за рубеж, но затем наступила пауза, рассказывает Березкин. Теперь же снова снова интересуются не столько эмиграцией в моменте, сколько возможностью уехать из страны в перспективе, подчеркивает он.

Растет количество сделок с объектами за границей, которые люди покупают именно для собственного проживания, подчеркивает директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group Анна Ларина. Например, спрос на недвижимость в Грузии удвоился, а в Греции и на Кипре — увеличился на 46% и 63% год к году.

По данным Prian, лидерами по запросам в январе–июне среди россиян были Турция, ОАЭ и Таиланд. Причем в Эмиратах россияне продолжают покупать недвижимость, несмотря на войну в Иране. В стране появились предложения с дисконтами, вызвавшие высокий интерес покупателей, отмечает Березкин.

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