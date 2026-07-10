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Украина получила $3,35 млрд от Всемирного банка

  • 10.07.2026, 23:44
Украина получила $3,35 млрд от Всемирного банка

Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности.

Украина получила $3,35 млрд в рамках первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора в Украине (Development Policy Operation, DPO), которую реализует Всемирный банк. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Соглашение о реализации этой программы было подписано на конференции по восстановлению Украины в Польше, которая состоялась 24 июня.

В частности, в общий фонд государственного бюджета Украины в рамках программы DPO поступил кредит в размере $1 млрд на политику развития (по $500 млн обеспечены гарантией Великобритании и Японии) и $2,35 млрд в форме гранта от фонда F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

«Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета в условиях военного положения», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что для получения этого транша Украина приняла 13 законов и семь подзаконных нормативно-правовых актов, касающихся реформ ряда «стратегически важных направлений»: совершенствование системы публичных закупок, развитие факторинга, интеграция энергетических рынков с ЕС, трансформация аграрного сектора, поддержка ветеранского предпринимательства, развитие жилищной политики, модернизация дошкольного и профессионального образования, а также восстановление системы экологического мониторинга выбросов парниковых газов.

Займ на политику развития является «одним из ключевых инструментов бюджетной поддержки Всемирного банка, обеспечивающим быстрое прямое поступление средств в государственный бюджет в обмен на реализацию согласованных политических и институциональных реформ».

Вторая программа политики развития рабочих мест и роста частного сектора в Украине предусматривает получение еще $1 млрд, который правительство планирует привлечь до конца 2026 года после выполнения соответствующих условий.

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