В финале Уимблдона сыграют два теннисиста с аллергией на траву 10.07.2026, 20:03

ФОТО: GETTY IMAGES

Травой покрыты все корты турнира в Лондоне.

В финалах Уимблдона-2026 в женском и мужском одиночном разрядах сыграют чешка Каролина Мухова и немец Александр Зверев, страдающие аллергией на траву, которой покрыты все корты турнира в Лондоне.

На пресс-конференции после выхода в полуфинал чешская теннисистка призналась: «Хотите верьте, хотите нет, но это действительно так. У меня аллергия на траву. Каждый день мне приходится принимать много таблеток, пользоваться спреями и каплями для глаз».

Зверев в своем полуфинале обыграл британца Артура Фери, 114-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Ранее Зверев на Уимблдоне никогда не проходил дальше четвертого круга.

«Я чувствую себя прекрасно. Проблема лишь в том, что мы играем на траве, а у меня аллергия на траву. Я сталкиваюсь с этим каждый год», — приводит слова Зверева Daily Express.

В финале Мухова встретится с соотечественницей Линдой Носковой. А Зверев в решающем матче сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

Уимблдон, общий призовой фонд которого составляет £64,2 млн, продлится до 12 июля.

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