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Турция избавилась от С-400

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  • 10.07.2026, 14:24
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Турция избавилась от С-400

Анкара перепродала российские ЗРК на Ближний Восток.

Зенитные ракетные системы С-400, приобретенные Турцией у России, проданы одной из стран Персидского залива, передает турецкое издание Hürriyet.

«По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране. С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива», — пишет журналист издания Абдулкадир Селви.

По его словам, накануне велась работа над «устранением некоторых проблем», и к полуночи они были устранены. По словам одних источников журналиста, покупателем стали Объединенные Арабские Эмираты, по словам других — установки приобрел Катар. Обе страны нуждаются в ЗРК из-за обострения в регионе на фоне войны США и Ирана, говорится в статье. Официально власти Турции пока не объявляли о сделке.

Избавившись от российских ЗРК С-400, Турция освободится от американских санкций, пишет издание. Речь идет о рестрикциях США, введенных по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Кроме того, это поможет Турции вернуться в программу американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

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