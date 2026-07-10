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Минчане жалуются на проблемы с интернетом

  • 10.07.2026, 15:04
Минчане жалуются на проблемы с интернетом

Речь об операторе А1.

Минчане жалуются в соцсети Threads на качество связи от провайдера А1 и проблемы при переоформлении договора, заметил сайт Charter97.org.

«У кого тоже плохо работает А1? У меня что связь, что интернет — это какой-то ужас. Особенно дома. Просто яма, живу в Минске. До меня не дозваниваются, приходят сообщения, что звонили, интернет тупит постоянно», - пишет hobby_vitalina.

«А1 просто п…ц! Худшее место, где можно оформить интернет. При переезде, чтобы забрать с собой модем вам нужно ждать одобрение заявки две недели! Работать как? Позвонила спросить варианты решения, мне ничего не предлагают, говорят, чтобы ждали, я спрашиваю, как мне работать? Давайте я доплачу за ускорение», - жалуется dar_drive.

«Какой же уб…й интернет в Минске. Есть провайдер который выдает стабильные хотя бы 100мбит?» — спрашивает iintuiitiion.

«Каждый раз, когда я еду на поезде, единственное, что меня вырубает — это ужасный интернет. Зачем А1 показывает LTE, если ничего не грузит. Про 3G - это значит, что ты вне зоны доступа вообще», — возмущается katyalagodich.

«У родителей «Белтелеком», у нас А1. Последний постоянно виснет, обрывает интернет и даже телефонные звонки. «Белтелеком» работает без перебоев, к тому же недавно подняли скорость до 200 мб/сек. Стоимость на «Белтелекоме» ниже (подключались по акции)», — пишет vaiton_memorial.

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