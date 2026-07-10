Легендарный зонд NASA «проснулся» после почти года молчания 2 10.07.2026, 15:58

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Фото: NASA

Что он увидел на краю Солнечной системы?

Космический аппарат NASA New Horizons, ставший первым зондом, исследовавшим Плутон вблизи, успешно «проснулся» после почти года пребывания в режиме гибернации. Теперь ученые ожидают новых данных, которые могут помочь лучше понять строение внешних границ Солнечной системы и процессы ее формирования, пишет The Independent.

Космический аппарат, стоимость миссии которого составляет 780,6 миллиона долларов, в настоящее время находится примерно в 9,6 млрд километров от Земли. Он продолжает исследовать пояс Койпера – отдаленную область Солнечной системы, где сохранились одни из древнейших космических объектов.

Во время длительных перелетов New Horizons регулярно переходит в режим спячки, чтобы экономить ресурсы, при этом продолжая накапливать информацию. Последний период гибернации длился 321 день и завершился 23 июня.

В NASA сообщили, что пробуждение прошло успешно.

«Каждый отчет о состоянии в течение этого периода гибернации был «зеленым», а это означало, что на борту New Horizons каждую неделю все было в порядке», – заявила менеджер по операциям миссии Элис Боуман из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

В ближайшее время специалисты получат полную информацию о техническом состоянии космического аппарата, после чего начнется передача научных данных с его приборов.

В частности, возобновят работу детектор космической пыли Venetia Burney Student Dust Counter, спектрометр энергетических частиц Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation и прибор для измерения солнечного ветра.

Примерно через три недели также заработает ультрафиолетовый спектрограф Alice, который будет исследовать распределение газообразного водорода во внешней гелиосфере – области, окружающей Солнечную систему.

Параллельно инженеры NASA завершают обновление программного обеспечения аппарата, которое должно упростить его дальнейшее обслуживание. Испытания новой версии продлятся до конца года.

New Horizons был запущен в январе 2006 года и стал самым быстрым космическим аппаратом на момент старта. В июле 2015 года он совершил исторический пролет мимо Плутона, впервые передав подробные снимки карликовой планеты.

В 2019 году аппарат достиг объекта Аррокот в поясе Койпера, который стал самым удаленным небесным телом, когда-либо исследованным с близкого расстояния. В ходе своей миссии New Horizons также пролетел мимо Юпитера, сделал подробные фотографии его спутников и собрал информацию о внешней области атмосферы Солнца – гелиосфере.

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