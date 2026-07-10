В Беларуси отменили очередной крупный фестиваль

В Беларуси отменили очередной крупный фестиваль1
- 10.07.2026, 16:18
«Наш Грюнвальд» проходил в Дудутках 16 лет подряд.
Организаторы исторического фестиваля-реконструкции «Наш Грюнвальд» сообщили, что мероприятие, которое должно было пройти в конце июля в музейном комплексе «Дудутки», не состоится.
«С большим сожалением сообщаем: несмотря на колоссальную подготовку, многомесячную работу и все наши усилия, XVII фестиваль исторической реконструкции «Наш Грюнвальд — 2026» не состоится в конце июля в Дудутках, как это было 16 лет подряд. Обстоятельства сложились так, что провести фестиваль в запланированные даты мы не сможем», — говорится в сообщении.
Что именно стало причиной отмены, не уточняется. При этом в команде рассказали, что рассматривают возможность перенести фестиваль на другой месяц. Если сделать этого не удастся, подготовка к следующему мероприятию начнется уже в следующем году.
«Мы уверены: звон мечей обязательно вернется в Дудутки!» — заявили организаторы.
«Наш Грюнвальд» — старейший и крупнейший фестиваль исторической реконструкции в Беларуси, проводящийся с 2008 года. Он посвящен Грюнвальдской битве 15 июля 1410 года, в которой объединенные войска Польши и Великого княжества Литовского одержали победу над Тевтонским орденом. Ежегодно в его рамках проходили масштабные реконструкции средневековых сражений, рыцарские турниры и исторические мастер-классы.
Напомним, ранее в Беларуси отменили сразу несколько фестивалей, которые должны были пройти в 2026 году. Это произошло после создания реестра организаторов культурно-зрелищных мероприятий, в результате чего частные компании фактически потеряли возможность свободно проводить концерты и фестивали: без включения в реестр работать нельзя, а для каждого события дополнительно требуется гастрольное удостоверение от местных властей.