Недалеко от Минска продают необычный стильный барнхаус 3 10.07.2026, 16:30

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Фото: realt.onliner.by

Как он выглядит и сколько стоит.

В Логойском направлении выставили на продажу стильный барнхаус, который выглядит как готовый загородный комплекс для отдыха, пишет Onlíner. Объект находится в СТ «Секунда» — в тихом месте посреди леса и прямо на берегу ухоженного водоема, примерно в 20 минутах со стороны МКАД.

Как отмечается в объявлении, здание достроили в этом году. Его площадь — 120 «квадратов». Дом имеет необычную Г-образную форму и визуально состоит из двух объемов. В отделке фасада использовали контрастное сочетание строгого клинкерного кирпича и теплых деревянных реек, а со стороны двора предусмотрено масштабное панорамное остекление и открытая терраса.

Внутри интерьер выполнен в лаконичном экостиле, построенном на игре контрастов: здесь смонтированы темные акцентные потолки, которые сочетаются со светлой отделкой пола и стен.

Планировка включает в себя просторную гостиную, объединенную со столовой зоной, три спальни (одна из которых вынесена на мансардный этаж), совмещенный санузел и прихожую с вместительными системами хранения. Коттедж полностью укомплектован необходимой мебелью, бытовой техникой и кондиционером.

Участок огорожен забором, на въезде установлены откатные ворота с электроприводом и собственная станция для зарядки электромобиля. Территорию благоустроили: выполнено контурное озеленение, обустроена мангальная зона и дополнительные места для отдыха. На отдельной террасе расположились круглый открытый бассейн-чан с системой очистки воды, небольшой гостевой летний домик и дровяная баня-бочка, главная фишка которой — панорамное закаленное стекло с видом на местный водоем.

За полностью обустроенный участок и современный коттедж просят $175 013 в эквиваленте.

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