В Беларуси закрыли проект по установке «бутылкоматов» 1 10.07.2026, 15:51

Фото: blizko.by

Сдать банки и бутылки в автомат и получить компенсацию больше нельзя.

В Беларуси закрыли проект по установке «бутылкоматов», сообщает Blizko.by. Эти аппараты, также именуемые тароматами или фандоматами, позволяют сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки и получить взамен компенсацию, чаще всего в виде скидочных купонов на покупку в разных магазинах.

Сообщение о закрытии проекта появилось в приложении EcoPlatform, эту экосистему развивает российская компания «Инновационная экологическая платформа».

Сообщается, что фандоматы приходится закрыть из-за растущих издержек и сложной логистики.

За время работы в Беларуси было собрано более 10,5 миллиона банок и бутылок.

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