В Беларуси закрыли проект по установке «бутылкоматов»1
- 10.07.2026, 15:51
Сдать банки и бутылки в автомат и получить компенсацию больше нельзя.
В Беларуси закрыли проект по установке «бутылкоматов», сообщает Blizko.by. Эти аппараты, также именуемые тароматами или фандоматами, позволяют сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки и получить взамен компенсацию, чаще всего в виде скидочных купонов на покупку в разных магазинах.
Сообщение о закрытии проекта появилось в приложении EcoPlatform, эту экосистему развивает российская компания «Инновационная экологическая платформа».
Сообщается, что фандоматы приходится закрыть из-за растущих издержек и сложной логистики.
За время работы в Беларуси было собрано более 10,5 миллиона банок и бутылок.