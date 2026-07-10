Горящие танкеры «теневого флота» РФ сняли из космоса
- 10.07.2026, 15:48
Спутник зафиксировал поврежденные российские танкеры в Азовском море.
Фотографии, сделанные 9 июля, опубликовал проект «Схемы».
На снимках видны последствия масштабной атаки украинских беспилотников на российскую морскую логистику.
На одном из кадров в районе Керченского пролива отчетливо виден пожар на танкере. На расстоянии примерно 10 километров от него — еще одно судно с видимыми признаками повреждений.
«Разрешение спутниковых снимков не позволяет точно определить класс и тип судна», — пишет издание.
Напомним, 9 июля Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении в общей сложности 35 судов «теневого флота» РФ за четыре дня.