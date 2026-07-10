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Горящие танкеры «теневого флота» РФ сняли из космоса

  • 10.07.2026, 15:48
Горящие танкеры «теневого флота» РФ сняли из космоса
Фото: vesselfinder.com

Спутник зафиксировал поврежденные российские танкеры в Азовском море.

Фотографии, сделанные 9 июля, опубликовал проект «Схемы».

На снимках видны последствия масштабной атаки украинских беспилотников на российскую морскую логистику.

На одном из кадров в районе Керченского пролива отчетливо виден пожар на танкере. На расстоянии примерно 10 километров от него — еще одно судно с видимыми признаками повреждений.

«Разрешение спутниковых снимков не позволяет точно определить класс и тип судна», — пишет издание.

Фото: Схеми
Фото: Схеми

Напомним, 9 июля Силы беспилотных систем ВСУ сообщили о поражении в общей сложности 35 судов «теневого флота» РФ за четыре дня.

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