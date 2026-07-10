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«Главная цель дня: суметь снять деньги с карты «Альфа-банка»

  • 10.07.2026, 15:29
«Главная цель дня: суметь снять деньги с карты «Альфа-банка»

Белорусы массово жалуются в соцсети Threads на неработающие сервисы банка.

По словам пользователей, не работают ни приложения, ни веб-версия «Альфа-банка», заметил сайт Charter97.org.

«Белорусский «Альфа-банк», на каком основании вы лишаете меня удовольствия от получения зарплаты, которую я даже посмотреть не могу из-за ваших дурацких неработающих сервисов?» — спрашивает anyakndr.

«Подойдите к окну, откройте, прислушайтесь: среди шума ветра, летней листвы, шороха машин, песен птиц, звуков города до вас доносятся вопли и мат. Это я пытаюсь зайти на «Альфа-банк», — пишет t_batista.

«Вчера перестало работать приложение «Альфа-банка» на ios. Они продвигали веб-версию, сегодня не грузит и она. Не могли подготовиться к наплыву прежде, чем отправлять всем сообщение про веб-версию? В общем, буду менять банк, посоветуйте, какой стабильнее», — интересуется katia.wh.

«Главная цель дня: суметь снять деньги с карты «Альфа-банк», — пишет hanna_beautyby.

«Альфа-банк», что будет дальше? Деньги на карте есть? Есть. Снять можно? Нет. Перевести можно? Нет», — утверждает nadya.ladushki.

«Альфа-банк», скажите, что это временно и сегодня заработает хотя бы веб-версия», — просит lisensins.

Нашлись и те, кто назвал причиной проблем с доступом к сервисам западные санкции против режима Лукашенко.

«Как вы все задолбали ныть, что «Альфа-банк» плохой. Это не банк плохой, а вы не очень умные, если не понимаете, что такое санкции и на что они направлены. Тут их только за одно можно ругать: что они не начали подстраховываться, когда начали их душить», — пишет vic_dimitriadi.

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