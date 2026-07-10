«Вам конец»: минчанин четыре дня водил за нос мошенников 10.07.2026, 9:27

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Эта история — практическое пособие, которое показывает схему психологической атаки мошенников.

Павел зафиксировал, как фейковые сотрудники «Белпочты», «Нацбанка» и «КГБ» запугивают жертву и требуют деньги на экспертизу. Мужчина передал журналистам onliner.by аудиозаписи разговоров и скриншоты переписок, что позволило детально рассмотреть очередную схему мошенников. Это лучшая инструкция, чтобы распознать манипуляции и сохранить свои сбережения.

Обвинили в финансировании терроризма на 10 тысяч рублей

«Снова мошенники позвонили», — обратился в редакцию уже знакомый читателям минчанин Павел. Четыре дня в режиме реального времени журналисты наблюдали, как злоумышленники пытаются выманить у молодого человека 10 370 долларов.

Мошенники действовали по сложной схеме, первый этап которой — звонок с «Белпочты». Молодому человеку сообщили, что на его имя поступило заказное письмо, которое нужно перенаправить в отделение по месту жительства.

Попросили продиктовать код из СМС, и Павел назвал цифры. Подчеркнем, что так лучше не делать, но минчанин сделал это осознанно, понимая, что разговаривает с мошенниками, и желая вывести их на чистую воду.

— Номер был якобы белорусского оператора связи, но позвонили по Viber. Что тут сомневаться? — отмечает герой.

После передачи кода Павлу позвонили снова. Минчанина обвинили в совершении международного перевода 10 тысяч рублей человеку, который находится в уголовном розыске «за спонсирование терроризма».

Молодому человеку предлагают доказать свою непричастность, что вообще-то противоречит принципу презумпции невиновности.

— Никаких доказательств, что вы совершали эти действия ненамеренно, нет. Есть факт международного перевода. Необходимо составить заявление в юридический департамент Национального банка (отметим, что подобного подразделения в национальном регуляторе не существует. — Прим.).

Павлу грозят «уголовным делом по статье 356 Уголовного кодекса РБ «Государственная измена» и лишением свободы до пожизненного».

— Ответственность несется коллективная, так как состав преступления был совершен группой лиц, — с напором говорит «юрист Нацбанка» и начинает выяснять, какими деньгами располагает наш герой.

— В какие организации вы самостоятельно предоставили свои документы? Трудоустроены официально?

— Да, но зарплата официальная у меня небольшая.

— Вам могут начислить на банковскую карту вознаграждение (за совершение международного перевода. — Прим.) — от 3 до 5 тысяч белорусских рублей. По картам какой сейчас остаток, чтобы ваши средства не взяли в счет мошеннической операции?

Павел называет случайные суммы — 2 тысячи долларов на валютной карточке и в общей сложности 1200 рублей на рублевых. Есть кредит на машину, дополняет молодой человек.

Дальше мошенники начинают атаковать Павла под видом «юриста Нацбанка» и «сотрудника Комитета государственной безопасности» поочередно.

— С какой целью передали деньги этому мужчине и что он вам пообещал?

— Мне ничего не пообещали, я случайно передал данные.

— Как это «случайно»?

— Позвонили из «Белпочты» и попросили код.

— Это всё, что вы мне хотели сказать?

— А что мне еще сказать… Надо как-то решить этот вопрос.

Дальше злоумышленник сокрушается на тему «написано же — никому не передавать код, мы участковых направляем, чтобы предупреждали. Что еще надо делать, чтобы граждане не попадали в подобные ситуации? Мало того, что государство делает?»

Услышав в трубке посторонние голоса, «сотрудник КГБ» требует отчета, кто находится рядом с Павлом. Молодой человек отвечает, что он на работе, и слышит:

— Ближайшие лет двадцать вам работа не пригодится, вы понимаете, что третьим лицам нельзя разглашать информацию? Давайте перейдем на видеосвязь, я должен убедиться, что вы действительно находитесь один.

«Вы помогли легализовать украденные деньги»

«Юрист Национального банка» в свою очередь, кроме «государственной измены» инкриминирует Павлу еще и статью 290‑1 «Финансирование террористической деятельности».

— Меня интересует источник происхождения, то есть где взялись эти 10 тысяч белорусских рублей.

— Так это же не мои деньги, я даже не знаю, откуда они.

— Не ваши? Значит, процентов девяносто могу дать, что эти денежные средства были украдены ранее у другого гражданина, а вы помогли их перевести. Это еще хуже.

По словам лже-юриста, в таком случае Павлу грозит наказание еще и за помощь в легализации украденных денег. Поэтому, дает указания мошенник, необходимо «создать юридический запрос про открытие предварительного расследования и направить его в Комитет государственной безопасности», дальше собрать необходимые документы и пройти проверку на детекторе лжи.

Среди документов, которые велят подготовить Павлу, — декларационный лист, банковские документы, справка из психдиспансера, документ, удостоверяющий местонахождение.

— А что это за документ?

— Вам на телефон устанавливается государственная программа, называется «Локатор 24», и она передает место вашего передвижения непосредственно в Комитет государственной безопасности. Делается это с целью того, что если вы попытаетесь скрыться за пределы города, области или в принципе страны, чтобы это было замечено сразу.

Государственная программа, по версии мошенников, — это приложение, которое используют родители, которые беспокоятся о своих детях. Подчеркнем, что никакие программы по указанию чужих людей устанавливать нельзя, в противном случае мошенники могут заблокировать аккаунты и перевести ваши деньги. Павел действовал, оценив все риски.

Дальше Павлу следует задекларировать все деньги, которые есть дома, записать количество купюр и их номинал.

«Докажите законность приобретения валюты»

Следующий день — суббота, но лже-сотрудник выражает готовность явиться на службу ради нашего героя. Впрочем, в выходные и в понедельник вывести мошенников на чистую воду так и не удалось. По предположениям Павла, злоумышленники просто не смогли организовать курьера, который забрал бы пакет с деньгами.

В телефонном разговоре злоумышленники объяснили задержку тем, что не работают банки, в которые якобы были отправлены запросы о происхождении 10 тысяч, которыми Павел «финансировал террористов».

— В воскресенье никакая информация не предоставляется, скорее всего, она будет аж в понедельник. По поводу декларационного листа — ту математику, которую вы мне сейчас отправили, я в комитет государственной информации (дословно. — Прим. Onlíner) передал. В течение дня они должны будут ее проверить и дать мне ответ: потребуют они эти средства на экспертизу или нет.

— А что паспорта нет, что делать?

— Жду, пока приедет начальник, согласую с ним дальнейшие действия.

В продолжение разговора лже-сотрудник Нацбанка просит документы для подтверждения законности приобретения валюты, в частности спрашивает, сохранились ли договоры купли-продажи. Примечательно, что в Беларуси все сделки совершаются только в рублях, но «банкир» об этом, видимо, не знает.

Экспертиза, как легко догадаться, понадобилась. Павел уточняет, как именно проводится экспертиза, и слышит следующее:

— Служба инкассации привозит денежные средства в хранилище Национального банка. Экспертиза проходит под камерами видеонаблюдения, снимаются отпечатки пальцев, изучается информация по поводу происхождения каждой купюры. Срок от одних до трех суток максимум.

Также, по словам злоумышленника, проверка грозит и работодателю Павла — у «КГБ» возникли вопросы, как молодой человек мог скопить доллары, получая, по его словам, официальную зарплату меньше прожиточного минимума.

Чтобы избежать проблем с нанимателем, Павел даже предложил «сотруднику Нацбанка» взятку. Услышав, как расстроился Павел, злоумышленник сочувственно советует не накручивать себя и заняться хобби, например поехать на рыбалку.

Переговоры, подготовка денег к «декларированию» и сбор документов занимают пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Можно представить, в каком стрессе все эти дни находился бы человек, настроенный не так скептически, как Павел. Тем более что злоумышленники имеют возможность следить за местонахождением жертвы (на выходных Павел предусмотрительно оставил телефон с локатором дома, а пользовался другим аппаратом).

«Вам конец» и угрозы физической расправы

Наконец, настал вторник — день, когда, по нашим предположениям, должна состояться передача денег для «экспертизы». «Сотрудник КГБ» рассказывает о сложностях, преодоленных им в согласовании маршрута «инкассационной службы», и в итоге отправляет Павла в район… крематория.

— Крематорий так крематорий, — прокомментировал локацию молодой человек в общении с журналистом и отправился на точку.

Деньги у Павла были при себе. Роль денег, разумеется, выполняли бумажки. Мошенники велели оставить пакет за остановочным пунктом «Поворот на Заболотье» неподалеку от Северного кладбища.

К этому времени наш читатель уже известил милицию, и ее сотрудники в гражданском были готовы проследить дальнейший путь «инкассатора».

Было понятно, что курьер мошенников собирает пакеты в том числе с настоящими деньгами, ведь кого-то мошенникам, к сожалению, удалось обмануть.

Пока Павел ехал в отдел внутренних дел, мошенники как будто заподозрили, что с долларами что-то не так. «Юрист Нацбанк» нервничал, требовал сбросить все сделанные фотографии денег. В ответ на обвинения, что Павел передал фальшивку, молодой человек стал просить свои доллары обратно. Но в итоге злоумышленники поверили молодому человеку и даже прислали «официальный документ».

В то время, когда Павел уже давал пояснения в милиции, ему позвонили мошенники. Правоохранители стали свидетелями того, как по громкой связи молодого человека угрожали «сжечь вместе с машиной».

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