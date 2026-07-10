ISW: Заявления Трампа разрушают российские нарративы об Украине 10.07.2026, 9:14

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Кремль пытается скорректировать свою риторику.

Кремль пытается скорректировать свою риторику в ответ на заявления администрации президента США Дональда Трампа, которая отвергает российскую тактику ведения переговоров и признает успехи Украины на поле боя, говорится в обзоре Института изучения войны (ISW) 9 июля.

ISW проанализировал заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, который, комментируя решение США предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, отметил, что Штаты всегда оказывали военную помощь Киеву. Песков также заявил, что Кремль расценивает решения Трампа как «ошибки», а не как эскалацию.

Таким образом Кремль пытается преуменьшить значение лицензии на производство ракет для Patriot, чтобы сохранить возможность переговоров с США, рассчитывая на уступки со стороны Украины и ее союзников, говорится в аналитическом материале.

Песков также заявлял, что Трамп не звонил российскому диктатору Владимиру Путину, но добавил, что Москва остается открытой к переговорам с Трампом. В свою очередь, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова 8 июля повторила кремлевский нарратив о том, что США по-прежнему «не заинтересованы» в содействии европейской безопасности.

Заявления Пескова и Захаровой свидетельствуют о том, что Кремль еще не выработал согласованного информационного ответа на недавние усилия администрации Трампа, направленные на противодействие российским нарративам, полагают в ISW.

6 июля госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что после американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года не было заключено ни одного письменного соглашения по Украине. Это подрывает попытки России использовать эту встречу в качестве инструмента для ведения переговоров.

Высокопоставленные американские чиновники также недавно признали тактические и оперативные успехи Украины, что противоречит российской версии о том, что ее войска наступают по всей линии фронта, подчеркивает ISW.

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