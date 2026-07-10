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Лукашенко сам себя разоблачил

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  • Артем Синицын
  • 10.07.2026, 9:05
  • 2,088
Лукашенко сам себя разоблачил

Лед под ногами постепенно истончается.

Во время ежегодного вручения генеральских погонов и чествования выпускников военных вузов Лукашенко традиционно уже вжился в роль коменданта осажденной крепости.

В его речах нашлось место и воображаемым наследникам нацизма, «жаждущим реванша из-за режущей глаз независимости Беларуси», состоящей в многолетнем союзе с Россией.

И тратящему миллиарды на закупку ударно-наступательных вооружений Евросоюзу, который фактически и есть НАТО (по классификации бывшего лектора общества «Знание» — прим.).

И не менее фантомной, чем наследники нацизма, международной «партии войны», которая всеми силами не дает случиться мирным переговорам.

Он, конечно же, не рассказал при этом, кто в эти дни рекордно нарастил поставки дефицитного бензина в Россию. И кто не первый год зарабатывает кровавые деньги, подставляя плечо российскому ВПК.

И все же, в его словах без особых усилий обнаруживаются саморазоблачительные признания.

«Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны», — Лукашенко не случайно обращается к одному их главных страхов белорусов.

То, что белорусская армия до сих пор не участвует в войне напрямую, в заслугу ему ставят не только его сторонники, но и часть оппонентов. И это один из немногих реальных кредитов народного доверия, оставшихся у него.

О чем он завуалированно и признается, по привычке заявляя от лица всех:

Мы должны защитить не только свою страну — свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят, и мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит.

Именно Лукашенко является на данном этапе одним из главных выгодоприобретателей длящейся пятый год российско-украинской войны: и в политическом, и в экономическом, и в других смыслах. По сути, правитель Беларуси заинтересован в том, чтобы боевые действия длились и дальше.

Но в то же время Лукашенко чувствует, что лёд под ногами постепенно истончается. И есть риск ухнуть во внезапно образовавшуюся полынью.

Но пока этого не случилось, «голубь мира» продолжает эксплуатировать нежелание белорусов воевать.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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