Израиль раскрыл США новый план Ирана по убийству Трампа 10.07.2026, 10:10

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Тегеран готовит покушение.

Израиль передал США разведывательные данные, согласно которым Иран якобы готовит новый план покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, полученные сведения могут привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

При этом ни посольство Израиля в США, ни постоянное представительство Ирана при ООН не стали комментировать публикацию.

Сам Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Анкаре, также заявил, что считает себя одной из главных целей Ирана.

«Они хотят устранить американского лидера — меня. Я есть в каждом списке. Я видел сегодня утром, что фигурирую в каждом из их списков. Пока мне, вероятно, немного везло, но, возможно, это продлится недолго», — сказал американский президент.

Тегеран на протяжении нескольких лет не скрывает намерения отомстить Трампу за ликвидацию генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, который был убит по приказу США во время первого президентского срока Трампа.

Как отмечается, во время похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи участники церемонии скандировали лозунги с призывами к смерти Трампа, а также развернули баннер с надписью: «Мы убьем Трампа».

Тем временем конфликт между США и Ираном продолжает обостряться. Американские военные нанесли несколько серий ударов по иранским объектам в ответ на атаку трех грузовых судов в Ормузском проливе, произошедшую во вторник.

Кроме того, Трамп заявил, что перемирие с Ираном «окончено», однако подчеркнул, что по-прежнему готов к переговорам и не ожидает перерастания конфликта в полномасштабную войну.

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