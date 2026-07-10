Саммит НАТО принес Зеленскому неожиданный успех 1 10.07.2026, 10:55

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Настроение Трампа меняется в пользу Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский завершил саммит НАТО в Анкаре с заметно более сильными позициями, чем ожидалось. Одним из главных итогов встречи стало изменение риторики президента США Дональда Трампа, который не только тепло высказался о Зеленском, но и объявил о готовности предоставить Украине лицензию на производство американских зенитных ракет Patriot, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Bloomberg, украинская делегация прибыла на саммит на фоне серии успешных ударов по российской военной логистике и начала поступления многомиллиардной финансовой помощи от Европейского союза. В Анкаре Киев закрепил этот импульс новыми соглашениями.

Украина договорилась с Эстонией, Данией и Нидерландами о совместном производстве беспилотников. Кроме того, Вашингтон рассматривает возможность закупки украинских дронов, что может стать важным шагом для развития оборонной промышленности страны.

Впрочем, запуск производства ракет Patriot не станет быстрым процессом. Эксперты отмечают, что создание технологической базы и налаживание выпуска займут значительное время, тогда как украинской армии современные средства ПВО необходимы уже сейчас.

Несмотря на позитивные сигналы, Киев столкнулся и с рядом сложностей. Отношения с Польшей остаются напряженными, а власти Нидерландов заявили, что достигли предела своих возможностей по оказанию военной помощи Украине.

Тем не менее главным политическим результатом саммита стало заметное потепление в отношениях между Киевом и Вашингтоном. После месяцев неопределенности и жестких заявлений со стороны Трампа его новая позиция стала одним из самых обсуждаемых событий встречи НАТО.

На этом фоне в альянсе также обсуждают изменение формата будущих саммитов. Европейские лидеры рассматривают возможность отказаться от ежегодных встреч, чтобы снизить риск новых разногласий с американской администрацией. Если такое решение примут, Албания, рассчитывавшая принять саммит в 2027 году, может лишиться этой возможности.

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