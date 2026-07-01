В Минобороны Украины подвели итоги дальнобойных ударов в июне 1.07.2026, 19:19

География поражений охватила ключевые объекты оккупантов от Крыма до Сибири.

1 июля Министерство обороны Украины подвело итоги успешных дальнобойных ударов ВСУ по объектам России, нанесенных в течение июня.

В ведомстве отметили, что география поражений охватила ключевые объекты россиян от временно оккупированного Крыма и Краснодарского края до Западной Сибири. Удары сил обороны были направлены на лишение противника ресурсов для ведения войны, в частности топлива, средств связи, производства вооружения и компонентов к нему. Июньские потери врага в результате украинских deep strike Минобороны Украины оценило как "значительные". Подразделения ВСУ поразили десятки объектов нефтегазовой и топливной логистики, предприятий военно-промышленного комплекса, центров военной и космической связи, а также корабельного состава противника. Остановлена или существенно ограничена работа ряда ведущих нефтеперерабатывающих предприятий РФ, информировала пресс-служба.

«Подводим итоги deep strike в июне 2026 года. Поражено 11 российских нефтеперерабатывающих заводов, семь объектов топливной логистики, восемь военных заводов, центры космической связи, корабли и паромы. [...] Максимальная дистанция успешного удара превысила 2 тыс. км от государственной границы Украины», – говорится в релизе.

На сайте ведомства был опубликован весь список объектов оккупантов, пораженных в прошлом месяце, а также последствия от нанесенных ударов. Некоторые из них, в частности Московский НПЗ, полностью приостановили переработку нефти на неопределенный срок.

«Системно и целенаправленно снижаем военный и экономический потенциал врага. Принуждаем Россию к завершению войны», – подчеркнули в Минобороны, попутно припомнив, что в мае Украина с помощью deep strike поразила 18 объектов нефтеперерабатывающей отрасли и топливной логистики РФ, а также четыре объекта военно-промышленного комплекса и химической индустрии противника.

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