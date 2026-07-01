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Банки синхронно вводят изменения, которые касаются белорусских рублей

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  • 1.07.2026, 19:28
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Банки синхронно вводят изменения, которые касаются белорусских рублей

От урезания процентных ставок до пересмотра максимального срока, на который можно разместить деньги.

У банков появились изменения по вкладам в белорусских рублях — от урезания процентных ставок до пересмотра максимального срока, на который можно разместить деньги. «Зеркало» рассказывает, с чем это связано.

«Паритетбанк» с 1 июля снизил процентную ставку по новым безотзывным вкладам в белорусских рублях «Стабильный доход» со сроками размещения 390, 450, 540, 720 и 1110 дней. Теперь она составляет 13,32% годовых.

«Альфа-Банк» с 1 июля также пересмотрел ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях.

«Сбер Банк» также с первого дня этого месяца изменил проценты по срочным безотзывным вкладам «Сохраняй», «Премиум Доверительный» и «Сберегай» в белорусских рублях. А по первым двум — также увеличил сроки, на которые можно разместить деньги — с 1150 до 1500 дней. Если открыть депозит на максимальный срок, то ставка составляет 14,81%.

Подобные решения приняли и другие банки. Причина — требование Нацбанка. Напомним, ранее регулятор на июль снизил «потолок» по ставкам для новых безотзывных вкладов населения в рублях сроком от года до трех лет до 13,32% годовых (было — 13,55%), а свыше трех лет — до 14,81% (было — 14,91%).

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