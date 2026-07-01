На «Евровидении» впервые за много лет появится новая страна-участница за пределами Европы
- 1.07.2026, 20:29
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Песенный конкурс пополнит страна из Северной Америки.
Канада впервые примет участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2027 году. Об этом 1 июля совместно объявили Европейский вещательный союз (EBU) и национальная общественная телерадиокомпания страны CBC/Radio-Canada.
Конкурс 2027 года пройдет в Болгарии. Канада станет первой новой страной, присоединившейся к «Евровидению» после Австралии, которая дебютировала в 2015 году. Канадский представитель начнет выступление с полуфинала, а способ его отбора CBC/Radio-Canada обещает объявить позже в этом году.
Решение стало возможным после того, как на прошлой неделе канадский телевещатель получил статус полноправного члена EBU. Хотя Канада была ассоциированным членом организации с 1950 года, участвовать в конкурсе она не могла, поскольку для этого требуется полноправное членство.
В EBU также отметили, что интерес к конкурсу в Канаде продолжает расти. Во время «Евровидения-2026» страна вошла в тройку лидеров по голосованию в категории «Остальной мир», а канадцы стали одними из самых активных покупателей билетов за пределами Европы — многие специально приехали в Вену на полуфиналы и финал конкурса.
Как отмечает Politico, присоединение к «Евровидению» было одной из целей премьер-министра Канады Марка Карни. В 2025 году его правительство выделило национальному вещателю 150 млн канадских долларов на подготовку к возможному участию страны в конкурсе.
Канада станет не первой страной за пределами Европы, участвующей в «Евровидении». Ранее к конкурсу присоединились Израиль, Марокко, а в 2015 году — Австралия, которая остается единственной страной вне Европейской вещательной зоны, регулярно выступающей на конкурсе.
Хотя Канада никогда раньше не участвовала в «Евровидении» как государство, ее граждане уже побеждали на конкурсе. Самый известный пример — Селин Дион, которая в 1988 году выиграла «Евровидение», представляя Швейцарию.