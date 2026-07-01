На «Евровидении» впервые за много лет появится новая страна-участница за пределами Европы 1.07.2026, 20:29

1,494

Песенный конкурс пополнит страна из Северной Америки.

Канада впервые примет участие в песенном конкурсе «Евровидение» в 2027 году. Об этом 1 июля совместно объявили Европейский вещательный союз (EBU) и национальная общественная телерадиокомпания страны CBC/Radio-Canada.

Конкурс 2027 года пройдет в Болгарии. Канада станет первой новой страной, присоединившейся к «Евровидению» после Австралии, которая дебютировала в 2015 году. Канадский представитель начнет выступление с полуфинала, а способ его отбора CBC/Radio-Canada обещает объявить позже в этом году.

Решение стало возможным после того, как на прошлой неделе канадский телевещатель получил статус полноправного члена EBU. Хотя Канада была ассоциированным членом организации с 1950 года, участвовать в конкурсе она не могла, поскольку для этого требуется полноправное членство.

В EBU также отметили, что интерес к конкурсу в Канаде продолжает расти. Во время «Евровидения-2026» страна вошла в тройку лидеров по голосованию в категории «Остальной мир», а канадцы стали одними из самых активных покупателей билетов за пределами Европы — многие специально приехали в Вену на полуфиналы и финал конкурса.

Как отмечает Politico, присоединение к «Евровидению» было одной из целей премьер-министра Канады Марка Карни. В 2025 году его правительство выделило национальному вещателю 150 млн канадских долларов на подготовку к возможному участию страны в конкурсе.

Канада станет не первой страной за пределами Европы, участвующей в «Евровидении». Ранее к конкурсу присоединились Израиль, Марокко, а в 2015 году — Австралия, которая остается единственной страной вне Европейской вещательной зоны, регулярно выступающей на конкурсе.

Хотя Канада никогда раньше не участвовала в «Евровидении» как государство, ее граждане уже побеждали на конкурсе. Самый известный пример — Селин Дион, которая в 1988 году выиграла «Евровидение», представляя Швейцарию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com