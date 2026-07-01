Новые цифры в жировке и расписание БЖД: что меняется в июле 1.07.2026, 10:50

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Второй месяц лета богат на новшества, важные для белорусов.

По традиции, каждый новый месяц привносит ряд изменений в жизнь белорусского общества, и июль не стал исключением, пишет tochka.by.

Частично эти изменения – плановые, сезонные. Вступительная кампания и отключение горячей воды в квартирах – из этого разряда.

Кроме того, есть новости для владельцев собак, водителей электрокаров и туристов.

В новом месяце людей ждут большие выходные по случаю 3 июля. В связи с праздником станет интенсивнее движение поездов – их станет больше как на внутренних, так и на международных рейсах.

Дорожает «коммуналка»

В июне планово выросла в цене часть коммунальных услуг – платежи за горячую воду, отопление и электроэнергию для него.

Как итог, в июле белорусы получат жировки с новыми цифрами.

Так, с июня теплоэнергия подорожала на 7,3% – до 29,2224 за 1 Гкал. Средний платеж увеличился на 3,12, из них 2,6 – отопление, 0,53 – горячее водоснабжение.

На столько же выросли и тарифы на электроэнергию для отопления – до 0,0487 за 1 кВт·ч.

Вводится минимальная планка налога

С 1 июля для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) вводится минимальная ежемесячная обязательная сумма налога, сообщает МНС.

Для лиц, которые еще не получают пенсию, она составит 45, для пенсионеров – 18.

МНС советует учитывать это новшество всем плательщикам НПД. И активным, и тем, кто свою деятельность ведет изредка либо не ведет ее вовсе, но зарегистрирован в приложении «Профдоход».

Появятся новшества по налогу на собак

С 1 июля платить налог на собак обязаны все владельцы. Тогда как раньше вносить деньги в бюджет нужно было только тем, кто зарегистрировал питомца.

По-прежнему полностью освобождены от налога инвалиды I и II групп и владельцы собак-поводырей.

Кроме того, за одну собаку налог не платят инвалиды III группы, пенсионеры, многодетные семьи и жители частных домов.

Обновляются тарифы на ремонт по «автогражданке»

С 1 июля белорусские страховщики будут опираться на новую стоимость при расчете выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, сообщает Минфин.

Так, для легковых и грузовых авто, прицепов к ним, автобусов до 3,5 т, а также квадроциклов, мотоциклов и мопедов стоимость тарифов выросла почти на 15%. Как уточняет Минфин, в этой категории действует региональная разбивка по возрасту автомобиля.

Тогда как для грузовиков, прицепов и полуприцепов к ним, автобусов свыше 3,5 т, троллейбусов рост составил около 13%. При формировании тарифов тут учитывается страна-производитель техники.

Повышаются цены на сигареты

С 1 июля вырастет стоимость некоторых марок сигарет, что следует из информации МНС об акцизах на сигареты.

Цены увеличатся на 0,10–0,30 копеек.

Так, в этом диапазоне подорожают сигареты марок Kent, Lucky Strike, Dunhill, The King и Corset.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия, чем они и пользуются.

Вводится подтверждение номера

С 1 июля зарядка в белорусской сети электрозаправок Malanka станет возможна только для тех клиентов, которые подтвердят свой номер телефона. Без этого запустить процесс зарядки не получится.

Компания дает краткую инструкцию, как это сделать. В мобильном приложении Malanka New нужно кликнуть по сообщению на главном экране. Затем надо ввести свой номер телефона и код из четырех цифр, который придет в СМС.

Если у водителя изменился номер, Malanka советует обновить его в настройках и подтвердить новый.

Начинается выдача сертификатов ЦТ

С 1 июля абитуриенты смогут получать сертификаты централизованного тестирования (ЦТ) в пунктах проведения.

О правилах выдачи рассказал Республиканский институт контроля знаний.

Так, сертификат абитуриенту выдадут в пункте, где он проходил ЦТ. Делается это под подпись в ведомости.

При себе нужно иметь паспорт, документ об образовании (аттестат или диплом) и пропуск с отметкой «Тестирование прошел» – его нужно будет сдать.

Стартует выплата матпомощи к школе

С 1 июля госорганы начнут принимать заявления на единовременную выплату матпомощи к школе.

Деньги могут получить семьи с тремя и более детьми до 18 лет – доход значения не имеет.

Матпомощь полагается на каждого ребенка-школьника. Размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума, который будет действовать на 1 августа 2026 года.

Для получения выплаты надо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства, в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей – по месту учебы ребенка.

Вырастет пособие на погребение

В июле увеличится пособие на погребение. Теперь выплата равна 3003,5 (плюс 50,6).

Согласно закону, величина этого пособия пересматривается каждый месяц. А зависит она от показателя средней заработной платы работников за позапрошлый месяц, если считать от даты смерти.

Таким образом, при расчете пособия на погребение в июле берутся данные мая.

По информации Белстата, в мае 2026 года средняя зарплата в Беларуси достигла именно 3003,5 с приростом на те же 50,6.

Во второй части обзора – изменения, которые произойдут в течение месяца.

Начинаются трехдневные выходные

В этом месяце Беларусь отмечает День Независимости. 3 июля в нашей стране признано официальным выходным.

Праздник в этот раз выпал на пятницу, поэтому граждане будут отдыхать три дня подряд – с 3 по 5 июля.

Причем рабочий день 2 июля (четверг) будет сокращенным. Для тех, кто трудится на полную ставку, – на один час, на полставки – на 30 минут. А если у гражданина шестичасовой рабочий день, он освободится на 45 минут раньше.

Назначаются дополнительные поезда

С 2 по 6 июля, на период больших выходных, БЖД вводит 26 дополнительных поездов.

Так, в межрегиональном сообщении будут курсировать 18 доппоездов из Минска в Брест, Гомель и Могилев, а в международном – 8 доппоездов по маршрутам Брест – Санкт-Петербург, Гомель – Санкт-Петербург и Минск – Санкт-Петербург.

Кроме того, БЖД назначает 14 доппоездов на время проведения республиканского праздника «Купалье». Он состоится 11–12 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области.

Изменится место отправления пригородных автобусов

С 6 июля в Минске закроют пассажирский терминал на ДС «Карастояновой».

Вместо него пригородные автобусы будут отправляться от автостанции «Славинского». Это коснется 10 маршрутов, в том числе №318, №378, №402, №404 и №412.

Обновленный график движения автобусов добавят на специализированные транспортные ресурсы и в мобильные сервисы.

Ранее сообщалось о планах по реконструкции улицы Карастояновой на участке от улицы Некрасова до улицы Орловской. ДС располагается как раз на нем.

Продолжается отключение горячей воды

В июле, как и в мае – июне, по всей стране запланирован ремонт тепловых сетей.

Графики отключения горячей воды в Минске приводят «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть». Отключать горячую воду в столице начнут с 6 июля.

Чтобы найти свой адрес, выберете пункт «Найти на странице» в меню браузера (в мобильном телефоне) или нажмите сочетание клавиш Ctrl+F (если у вас Windows), а затем введите название улицы.

Если проверки трубопроводов пройдут успешно, горячую воду в квартиры столичных жителей подадут не позже чем через 13 суток после отключения.

Расширяется авиасообщение с Израилем

С 7 июля Belavia увеличивает количество рейсов в Израиль.

Полеты будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Вылет из Минска – в 04:10, прибытие в Тель-Авив – в 10:20. Обратный рейс из Тель-Авива – в 11:20, прибытие в Минск – в 17:45. Время указано местное.

Программа будет действовать по 25 августа.

Проходит прием документов в вузы

С 12 по 17 июля выпускники школ должны подать документы в вузы.

Эти сроки установлены для будущих бюджетников и платников госучреждений высшего образования.

С 12 по 14 июля документы подают выпускники профильных классов и поступающие, которые освоили программу допобразования в Национальном детском технопарке.

С 12 по 19 июля пройдет прием на дневную форму обучения по направлениям «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда» и на все специальности в Военную академию, Академию МВД, Могилевский институт МВД и Институт пограничной службы Беларуси, а также на военные факультеты и военный институт без права юридического лица в учреждения высшего образования за счет бюджета.

Сроки подачи документов для этих и других выпускников школ названы в постановлении Минобразования №32 от 12.02.2026. Там же приведены сроки зачисления на бюджет и платное обучение.

Снижаются цены на драгметаллы

С 25 июля Минфин уменьшает цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц.

В частности, скупочные цены на золото в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

750-я – 268,26 (было 275,34)

900-я – 321,91 (было 330,41)

958-я – 342,66 (было 351,70).

Платина (950-я проба) выросла в цене с 149,77 до 149,77 за грамм.

А серебро, тоже в изделиях и ломе, граждане могут продать по измененной цене:

750-я – 4,31 (было 4,61)

916-я – 5,27 (было 5,63)

960-я – 5,52 (было 5,90).

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