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Financial Times: Заявления Путина уже начинают раздражать россиян

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  • 1.07.2026, 10:49
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Financial Times: Заявления Путина уже начинают раздражать россиян

Жители РФ не могут купить бензин и дизельное топливо для своих автомобилей

Заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что армия РФ якобы выигрывает войну против Украины, уже начинают раздражать россиян. Об этом идет речь в новом материале Financial Times.

Издание FT обратило внимание на то, что, согласно новому соцопросу, доверие к Путину упало до 69%. Это самый низкий показатель с момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину в 2022 году.

Но российское общество направляет большую часть своего недовольства не на хозяина Кремля, а на провластную партию «Единая Россия», в которую Путин не входит.

На данный момент рейтинг «Единой России» составляет около 30%. Перед выборами в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре 2026 года, Путин решил себя тесней связать с «Единой Россией».

Он выступил на 23-м съезда этой партии. При этом «Единая Россия» назвала себя «партией президента» впервые с 2007 года.

В материале FT говорится, что россияне раздражены заявлениями Путина о том, якобы армия РФ выигрывает войну против Украины. Они каждый день видят последствия воздушных ударов Сил обороны Украины по военным и стратегическим объектам на территории России.

Россияне не могут купить бензин и дизельное топливо для своих автомобилей, так как уже давно образовался дефицит на них. Кроме того, оккупационная армия РФ каждый день несет огромные потери в личном составе, ничего фактически не добившись на фронте.

При этом Путин упрямо утверждает, якобы российские войска выигрывают войну.

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