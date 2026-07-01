Литовские пограничники помогут латвийским на границе с Беларусью
- 1.07.2026, 10:37
Лукашенко атакует балтийскую страну с помощью нелегалов.
Литовские пограничники снова отправляются на помощь латвийским коллегам для усиления охраны рубежей. С 1 июля Служба охраны государственной границы Литвы направляет в Латвию новую миссию, в состав которой вошли девять сотрудников, включая двух кинологов со служебными собаками.
По информации ведомства, Латвия продолжает сталкиваться с серьезным миграционным давлением со стороны Беларуси. Более того, в текущем году показатели вторичной миграции из Латвии подскочили более чем в четыре раза.
В течение двух недель литовские специалисты будут задействованы на наиболее сложных участках границы. В их обязанности войдет мониторинг приграничной зоны, пресечение попыток незаконного пересечения рубежей и выполнение других оперативных задач.