Литовские пограничники помогут латвийским на границе с Беларусью 1.07.2026, 10:37

Лукашенко атакует балтийскую страну с помощью нелегалов.

Литовские пограничники снова отправляются на помощь латвийским коллегам для усиления охраны рубежей. С 1 июля Служба охраны государственной границы Литвы направляет в Латвию новую миссию, в состав которой вошли девять сотрудников, включая двух кинологов со служебными собаками.

По информации ведомства, Латвия продолжает сталкиваться с серьезным миграционным давлением со стороны Беларуси. Более того, в текущем году показатели вторичной миграции из Латвии подскочили более чем в четыре раза.

В течение двух недель литовские специалисты будут задействованы на наиболее сложных участках границы. В их обязанности войдет мониторинг приграничной зоны, пресечение попыток незаконного пересечения рубежей и выполнение других оперативных задач.

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