Латвийскую границу штурмовали нелегалы на велосипедах?4
- 16.03.2025, 17:48
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Названа возможная причина закрытия пункта пропуска «Григоровщина».
Государственный таможенный комитет (ГТК) сообщил: 16 марта с 14:00 Латвия прекратила оформлять транспорт в пункте пропуска «Григоровщина».
Движение грузовиков и легковушек остановлено как на въезд в Беларусь, так и на выезд из страны. Выставлены специальные заградительные щиты.
В чатах, посвященных пересечению границы, пишут о нелегалах, которые пытались попасть в Латвию на велосипедах. Латвийская сторона пока не комментировала ситуацию.