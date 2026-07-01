В Пензе атакован институт, создающий датчики для «Искандеров» 4 1.07.2026, 10:19

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Беспилотники ударили по несколькоим крупным предприятиям в Пензе, пишут мониторы.

Утром 1 июня (в российской Пензе прогремели взрывы). Над городом поднялись клубы дыма. Перед этим в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА, пишет «Главред».

Местный губернатор Олег Мельниченко сообщил, что в Пензенской области обломки БПЛА повредили линии электропередачи.

«Обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Пострадавших нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия», - написал он.

Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что под удар в Пензе попал государственный подшипниковый завод. Там вспыхнул пожар. В Сети появились фото и видео.

Пензу атаковали БПЛА

Отметим, что Пензенский подшипниковый завод (известный как ГПЗ) - крупный производитель широкого спектра шариковых и специальных подшипников.

Кроме того, в Пензе, вероятно, попала под удар фабрика ОАО «Маяк», пишет Exilenova+. Это одно из старейших и крупнейших бумажных предприятий России, основанное в 1850 году. Фабрика специализируется на выпуске бумаги для гофрирования, картона, писчепечатной бумаги, обоев и школьных тетрадей.

Позже аналитики проанализировали кадры из Пензы и сообщили, что в городе под удар попало АО «НИИФИ» (Научно-исследовательский институт физических измерений).

Предприятие является разработчиком датчиков избыточного и абсолютного давления, а также датчиков линейного и углового движения для авиационной техники. Продукция используется в самолетах, вертолетах и образцах вооружения, в частности, МБР «Булава», «Тополь-М», «Синева» и ракетных комплексах «Искандер». Входит в состав госкорпорации «Роскосмос».

Поставляет датчики давления для двигателей крылатых ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, а также датчики и измерительные системы для Су-34. Для Су-57 производит датчики абсолютного давления ДАВ-096, системы индикации температуры и охлаждения колес СИТУОК-01 и системы контроля параметров шасси СКПШ-01.

Находится под санкциями США и Украины.

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