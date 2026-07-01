Белорусские банки массово вводят изменения в отношении карточек
- 1.07.2026, 9:42
Стало известно, какие новшества ожидают их клиентов.
У некоторых банков появились изменения в отношении карточек. Рассказываем, какие новшества ожидают их клиентов, пишет «Зеркало».
У «Технобанка» появились новые партнеры по карточке «ЗОЖ». Среди прочего это студия растяжки «Эластика», студия танцев Eleven, студия аппаратного массажа SIYAI;
«Белагропромбанк» с 1 июля улучшит условия по карточке для пенсионеров «Забота». «Манибэк увеличивается с 3% до 5% при оплате транспорта, а также по категориям «садовые принадлежности» и «флористика», — уточняет финучреждение. — Начисляется манибэк в размере 3% при покупках в аптеках и оплате услуг в категориях «развлечения» и «отдых», 1% от покупок в продовольственных магазинах. Вводится бесплатное снятие наличных в любом банкомате».
«Банк БелВЭБ» с 22 июня запустил «пластик» «Белкарт Премиум» «Сияй» в формате виртуальной карты.
«БНБ-Банк» снизил плату за выпуск карты Mastercard Gold Instant по продукту Gold.
«Нео Банк Азия» с 29 июня обновил общие условия договора текущего банковского счета, к которому привязана карточка, а также общие условия договора на оказание платежных услуг.
«Белгазпромбанк» сообщил клиентам о введении с 29 июня лимита на снятие наличных долларов и евро с корпоративной карточки: в сутки теперь разрешено снимать не более 1250 долларов в эквиваленте.
Также «Белгазпромбанк» до 31 октября этого года запустил акцию по зарплатным картам.
«РРБ Банк» предупредил клиентов, что с 20 июля заработают новые правила пользования банковскими платежными карточками.