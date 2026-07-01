Белорусские банки массово вводят изменения в отношении карточек 1.07.2026, 9:42

Стало известно, какие новшества ожидают их клиентов.

У некоторых банков появились изменения в отношении карточек. Рассказываем, какие новшества ожидают их клиентов, пишет «Зеркало».

У «Технобанка» появились новые партнеры по карточке «ЗОЖ». Среди прочего это студия растяжки «Эластика», студия танцев Eleven, студия аппаратного массажа SIYAI;

«Белагропромбанк» с 1 июля улучшит условия по карточке для пенсионеров «Забота». «Манибэк увеличивается с 3% до 5% при оплате транспорта, а также по категориям «садовые принадлежности» и «флористика», — уточняет финучреждение. — Начисляется манибэк в размере 3% при покупках в аптеках и оплате услуг в категориях «развлечения» и «отдых», 1% от покупок в продовольственных магазинах. Вводится бесплатное снятие наличных в любом банкомате».

«Банк БелВЭБ» с 22 июня запустил «пластик» «Белкарт Премиум» «Сияй» в формате виртуальной карты.

«БНБ-Банк» снизил плату за выпуск карты Mastercard Gold Instant по продукту Gold.

«Нео Банк Азия» с 29 июня обновил общие условия договора текущего банковского счета, к которому привязана карточка, а также общие условия договора на оказание платежных услуг.

«Белгазпромбанк» сообщил клиентам о введении с 29 июня лимита на снятие наличных долларов и евро с корпоративной карточки: в сутки теперь разрешено снимать не более 1250 долларов в эквиваленте.

Также «Белгазпромбанк» до 31 октября этого года запустил акцию по зарплатным картам.

«РРБ Банк» предупредил клиентов, что с 20 июля заработают новые правила пользования банковскими платежными карточками.

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