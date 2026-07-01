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Путин и Кадыров потеряют власть к концу 2026 года?

  • 1.07.2026, 9:34
  • 1,912
Путин и Кадыров потеряют власть к концу 2026 года?

Озвучены данные рынка прогнозов.

30 июня на рынках прогнозов (prediction markets), где пользователи делают ставки на исход спортивных, политических и многих других событий, начала резко увеличиваться вероятность потери власти российским диктатором Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом пишет Диалог.UA.

На рынках прогнозов многие пользователи считают, что Путин и Кадыров потеряют власть уже к концу 2026 года. В отношении хозяина Кремля объем торгов составил около 12 млн долларов.

Что же касается главы Чечни, то 30 июня на него ставки увеличились до 59%. Рынками прогнозов часто пользуются люди, которые обладают инсайдерской информацией.

Например, 28 февраля 2026 года на сайте Polymarket пользователь под ником Magamyman поставил 87 тысяч долларов на то, что США в ближайшее время нанесут удар по Ирану. Это и случилось буквально через несколько часов.

В результате Magamyman заработал более 500 миллионов долларов. Кроме того, в январе 2026 года новый аккаунт на вышеуказанном сайте, созданный в декабре 2025 года, неожиданно заработал около 410 тысяч долларов на ставках о том, что США отстранят от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В начале января американские спецназовцы захватили Мадуро и вывезли его в США. Что же касается того, что Путин и Кадыров до конца 2026 года лишатся власти, то это активно обсуждают в СМИ и социальных сетях.

Общественно-политическая обстановка в России обострилась из-за войны против Украины. Россияне недовольны внутренней и внешней политикой хозяина Кремля, его войной против Украины, а также огромным дефицитом автомобильного топлива и низким уровнем жизни.

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