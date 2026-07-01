Путин и Кадыров потеряют власть к концу 2026 года?
- 1.07.2026, 9:34
- 1,912
Озвучены данные рынка прогнозов.
30 июня на рынках прогнозов (prediction markets), где пользователи делают ставки на исход спортивных, политических и многих других событий, начала резко увеличиваться вероятность потери власти российским диктатором Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом пишет Диалог.UA.
На рынках прогнозов многие пользователи считают, что Путин и Кадыров потеряют власть уже к концу 2026 года. В отношении хозяина Кремля объем торгов составил около 12 млн долларов.
Что же касается главы Чечни, то 30 июня на него ставки увеличились до 59%. Рынками прогнозов часто пользуются люди, которые обладают инсайдерской информацией.
Например, 28 февраля 2026 года на сайте Polymarket пользователь под ником Magamyman поставил 87 тысяч долларов на то, что США в ближайшее время нанесут удар по Ирану. Это и случилось буквально через несколько часов.
В результате Magamyman заработал более 500 миллионов долларов. Кроме того, в январе 2026 года новый аккаунт на вышеуказанном сайте, созданный в декабре 2025 года, неожиданно заработал около 410 тысяч долларов на ставках о том, что США отстранят от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В начале января американские спецназовцы захватили Мадуро и вывезли его в США. Что же касается того, что Путин и Кадыров до конца 2026 года лишатся власти, то это активно обсуждают в СМИ и социальных сетях.
Общественно-политическая обстановка в России обострилась из-за войны против Украины. Россияне недовольны внутренней и внешней политикой хозяина Кремля, его войной против Украины, а также огромным дефицитом автомобильного топлива и низким уровнем жизни.