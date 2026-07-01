К Персидскому заливу перебросили десантные корабли с американскими морпехами 1.07.2026, 10:00

Фото: x.com/CENTCOM

Боевая группа направляется на Ближний Восток.

В Индийском океане находится десантная группа военных кораблей Соединенных Штатов с 11-м экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, которая направляются на Ближний Восток.

Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщило Центральное командование США (CENTCOM), отвечающее за Ближний Восток.

По данным CENTCOM, в район Ближнего Востока (к Персидскому заливу) направляются два американских больших десантных корабля USS Boxer и USS Portland с 11-м экспедиционным батальоном морской пехоты.

Еще один большой десантный корабль USS Comstock прибыл в зону ответственности CENTCOM в мае текущего года.

В заявлении CENTCOM говорится, что вышеуказанная амфибийно-десантная группа действует на Ближнем Востоке в рамках планового развертывания. Какие задачи она выполняет сейчас, не уточняется.

США и Иран в середине июня подписали меморандум о взаимопонимании, продлив на 60 дней перемирие между собой. За эти 60 дней, то есть к середине августа, они должны согласовать условия окончательного мирного соглашения и подписать его.

Но США не вывели из региона свои войска, так как готовы возобновить боевые действия против Ирана, если Тегеран не подпишет окончательное мирное соглашение.

Согласно инсайдерской информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп рассматривал возможность возобновления войны с Ираном, но пока решил придерживаться дипломатии.

Утверждается, что Трамп обсуждал возобновление войны с Ираном с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com