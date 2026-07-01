ISW: Население РФ массово просит Кремль о завершении войны

ISW: Население РФ массово просит Кремль о завершении войны1
- 1.07.2026, 9:50
Это стало рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Институт изучения войны ISW сообщает о заметном росте интереса россиян к вопросу окончания войны против Украины на фоне учащения атак беспилотников и ракет по территории РФ. Американские аналитики отмечают, что только с 22 по 28 июня было зафиксировано более 137 тысяч поисковых запросов на тему «когда Россия закончит войну против Украины».
Это стало рекордным показателем с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Рост запросов, как отмечается, особенно заметен в Москве и Санкт-Петербурге и прилегающих регионах, которые Кремль традиционно старается надежно защищать системами ПВО, но в последнее время безрезультатно.
ISW также приводит данные опросов, согласно которым уровень доверия к Владимиру Путину снизился на несколько процентных пунктов в июне, что совпало с серией атак на Московскую область.
По оценке Института, несмотря на влияние госструктур на социологические данные, тенденция все равно явная и свидетельствует о заметном росте усталости российского общества от войны.