В Беларуси появились «ясли» для змей 3 2.07.2026, 10:30

Фото: a-z-animals.com

Они помогут сохранить самых редких рептилий страны.

«Ясли» для змей? Почему бы и нет! В Беларуси стали выращивать краснокнижных медянок. Подросших особей недавно выпустили возле одной из деревень. Об этом газете «Навука» рассказал заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Оказывается, так называемые ясли для медянки обыкновенной (Coronella austriaca) — самой редкой рептилии нашей страны — создали в рамках проекта по сохранению этого вида.

Сперва специалисты разыскивали популяции краснокнижной змеи. Самую большую обнаружили на юго-западе Полесья. Именно там провели «специальные биотехнические мероприятия по улучшению жизни молодых и старых особей».

Медянка — неядовитая краснокнижная змея, которая предпочитает сухие леса и холмистую местность, но встречается также на песчаных насыпях вдоль дорог и железнодорожных путей. Ее легко узнать по двум ромбовидным пятнам на затылке и серо-бурой окраске с темными продольными пятнами.

— Мы предвкушали демографический рептильный взрыв (для медянки) и определенный научный триумф (для себя). Но, несмотря на, казалось бы, идеальный природоохранный комфорт, численность рептилии не только не выросла за три года, но и стала падать. Как оказалось, рептильный демографический коллапс был спровоцирован перенаселением, — рассказывает Виктор Демянчик.

Когда популяция выросла, змеи стали чаще погибать под колесами автомобилей и от хищных птиц. Тогда специалисты отловили самца и самку, а их потомство вырастили до безопасного возраста без потерь.

— С помощью волонтеров был выбран участок с подходящими местообитаниями на окраине деревушки. Этот пустошный луг с кустарниками и редколесьем меньше всего был интересен потенциальным хищникам: канюку обыкновенному, врановым, ужу обыкновенному и прочим. Но места оказались вполне пригодными для жизни молодых особей медянки. Погода 19 июня вполне благоприятствовала, и молодые змейки быстренько расползлись, — поделился ученый.

По словам ученых, выпущенные молодые медянки могут стать основой новой популяции. Однако для повышения шансов на ее успешное формирование в следующем сезоне планируют выпустить еще одну группу змей. Пока же специалисты ежедневно наблюдают за их адаптацией.

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