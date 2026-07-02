Минчанин взял кредиты на 85 тысяч рублей и оставил деньги на остановке 2.07.2026, 9:35

До этого мужчина сам оказался жертвой аферистов.

В Минске задержали 47-летнего местного жителя, который стал курьером телефонных мошенников. До этого мужчина сам оказался жертвой аферистов: по их указанию он оформил кредиты на 85 тысяч рублей и оставил деньги в пакете на остановке общественного транспорта, пишет Onliner.

Как сообщили в Советском РУВД, все началось со звонка в мессенджере. Неизвестный представился сотрудником «Белпочты» и сообщил о заказном письме. Для его получения минчанина попросили назвать код из СМС.

Вскоре мужчине позвонил уже якобы сотрудник кибербезопасности. Он заявил, что от имени собеседника якобы совершаются незаконные денежные переводы за границу, за которые грозит уголовная ответственность. Чтобы «решить проблему», минчанину предложили написать заявление о неразглашении.

Следом с ним по видеосвязи связался лжеправоохранитель. Он убедил мужчину, что мошенники пытаются оформить на него кредиты, и посоветовал их «опередить» — самостоятельно взять так называемые зеркальные кредиты. Потерпевший оформил два займа на общую сумму 85 тысяч рублей, сложил деньги в пакет и по указанию собеседника оставил его на остановке.

Позже аферисты предложили мужчине «помочь следствию». По их указанию он дважды забирал деньги у других обманутых граждан — в Минске и Бресте, а затем оставлял их в тайниках. Фактически он выполнял роль курьера преступной схемы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают других участников мошеннической схемы.

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