Кит Келлог: Сейчас я бы поставил на Украину 4 2.07.2026, 10:16

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Кит Келлог

Украинцы действительно начинают получать преимущество над россиянами.

Бывший спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что успехи украинских войск на фронте и эффективные удары на большие расстояния свидетельствуют об изменении хода войны в пользу Украины и могут повлиять на позицию Дональда Трампа, пишет TVPWorld Europe.

Келлог отметил, что европейские страны должны взять на себя ведущую роль в поддержке Украины и самостоятельно отвечать за безопасность континента, не возлагая эту задачу на Соединенные Штаты. По его словам, накануне саммита НАТО европейские лидеры должны четко донести до Вашингтона, что вопрос Украины является прежде всего проблемой европейской безопасности.

«Америка будет там», - сказал Келлог. Но, добавил он, послание Европы Трампу должно быть таким: «Мы берем на себя лидерство в этом вопросе, а не вы».

Он подчеркнул, что Россию следует рассматривать как региональную угрозу для Европы, подобно тому, как США реагируют на вызовы вблизи собственных границ.

«Куба у вас на заднем дворе. Мы не собираемся вмешиваться. Украина на нашем заднем дворе. Это наша политика», - сказал Келлог, описывая, что европейские лидеры должны сказать Трампу.

Бывший спецпосланник также отметил, что Украина по-прежнему в значительной степени зависит от американской военной разведки и передовых технологий. В то же время, по его убеждению, это не мешает европейским государствам определять политический курс поддержки Киева.

Отдельно Келлог призвал страны Европы развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, в частности путем создания совместных производств.

«Я постоянно даю понять европейцам: почему у вас нет совместного производства?» - сказал Келлог.

Келлог считает, что последние успешные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре свидетельствуют о постепенном изменении ситуации на фронте в пользу Киева.

«Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают получать преимущество над россиянами, - сказал он. - Я бы сегодня поставил деньги на украинцев, а меньше - на россиян».

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