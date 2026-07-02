Число пострадавших после атаки РФ в Киеве возросло до 86
- 2.07.2026, 9:54
Погибли 13 человек.
В результате атаки России на Киев 2 июля количество пострадавших возросло до 86 человек, погибших уже 13. Спасатели до сих пор ищут людей под завалами поврежденных жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Украины Юлии Свириденко и мэра Киева Виталия Кличко.
По состоянию на данный момент в столице зафиксировано 13 погибших. Общее количество пострадавших возросло до 86 человек, среди них двое детей.
70 из пострадавших госпитализированы.
Масштаб разрушений
Враг попал по меньшей мере в 20 жилых домов прямыми попаданиями. Всего в результате обстрела в городе повреждено еще около сотни зданий.
Спасатели ГСЧС продолжают работу на 15 локациях, разбирая завалы. Премьер-министр Юлия Свириденко добавила, что под руинами до сих пор могут оставаться люди.
Операция в Дарницком районе
Отдельно в Дарницком районе, где разрушена часть многоэтажки, идет поисково-спасательная операция в одном из поврежденных домов.