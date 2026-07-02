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Дома в огне и разрушенные многоэтажки: Россия массированно атаковала Киев

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  • 2.07.2026, 7:57
  • 2,682
Дома в огне и разрушенные многоэтажки: Россия массированно атаковала Киев
фото: rbc.ua

Повреждена гражданская инфраструктура в семи районах города.

В результате массированного удара России по Киеву в ночь на 2 июля повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в семи районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Фото: работа спасателей на местах попадания в Киеве

Ведомство обнародовало кадры из мест ликвидации последствий российской атаки. В Шевченковском районе зафиксировано тушение пожара на общей кровле 7-этажного жилого дома и здания гостиницы.

фото: rbc.ua
фото: rbc.ua

Также спасатели работают в жилой пятиэтажке, где возникло возгорание на площади 300 квадратных метров. Кроме того, задокументированы разрушения еще одной пятиэтажки и пожар в трехэтажном нежилом здании.

В Дарницком районе зафиксированы частичные разрушения жилых пяти- и девятиэтажек, повреждение верхних этажей 16-этажного дома, а также разрушение частных домов.

фото: rbc.ua
фото: rbc.ua

В Печерском районе зафиксированы повреждения жилой девятиэтажки и пожар на площади 200 квадратных метров в пределах первого и второго этажей. Согласно сообщению, на этой локации чрезвычайники спасли одного человека.

В Оболонском районе случился пожар на территории складской площадки. Оттуда люди самостоятельно принесли пострадавшего в ближайшее пожарное подразделение, где сотрудники ГСЧС оказывают ему первую медицинскую помощь.

фото: rbc.ua

Кроме того, ГСЧС показала последствия возгорания на техническом этаже 16-этажного дома в Голосеевском районе.

В Святошинском районе зафиксировано повреждение двух частных жилых домов, а в Деснянском - повреждение жилой девятиэтажки. На всех локациях работают необходимые службы.

фото: rbc.ua

В ночь на 2 июля российские войска нанесли очередной массированный комбинированный удар по Киеву. Для поражения целей враг одновременно применил несколько типов вооружения: ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые ракеты разного базирования.

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