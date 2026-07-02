«Мы обалдели от того, насколько это дорого» 2.07.2026, 8:21

Сколько белорусы сейчас тратят на свадьбы?

Летом в городе повышается концентрация свадебных платьев, а на загородных усадьбах, которые бронируют чуть ли не за год, учащаются крики «Горько!». В разгар сезона журналисты Onliner решили поговорить с молодоженами 2026 года о том, сколько стоит стать семьей и отметить этот повод.

«Я знала, что свадьба — это дорого, но не думала, что настолько»

У Елизаветы и Александра свадьба на 50 человек планируется завтра, а готовить ее начали год назад.

— У меня обычная работа, а мой молодой человек в тот момент был без работы. Мы захотели двухдневную свадьбу на усадьбе. Стали смотреть цены — и обалдели от того, насколько это дорого. Думали даже отложить на два года, но нашли работу и подработку. Поняли, что сможем собрать деньги к нужной дате.

Девушка рассказывает, что главная часть бюджета была потрачена на аренду усадьбы, а еда стала следующей по масштабу статьей расходов.

— Я знала, что свадьба — это дорого, но не думала, что настолько. Очень дорогим для меня оказался банкет. В пересчете на человека цена нормальная, но когда их 50, это какие-то сумасшедшие деньги. Еще неприятно удивили предложения свадеб под ключ. Зазывают постами вроде «У нас $3000 за все: и ведущий, и свет, и усадьба, и банкет». А потом смотришь: из банкета почти ничего нет, ведущий странный, в целом все странное — но все стоит денег.

Будущий праздник заставил пару собраться и заработать суммы, которые еще год назад казались им нереальными. И да, исходного бюджета им не хватило.

— Я слышала, как молодожены рассказывают, что свадьба вышла в полтора-два раза дороже. Не понимала, как такое возможно. Вы заложили $10 тыс. в эквиваленте — как получилось так, что потратили $15 тыс.? Откуда вы их взяли? Но у нас тоже так вышло! Эти деньги как-то сами собой зарабатываются: тут получил премию, там отложил, здесь не потратил. Вообще, чем больше планируешь и тратишь, тем легче зарабатываешь.

Основных причин выхода за финансовые рамки две:

Внезапные расходы то тут, то там. Например, стандартная стоимость банкета, эквивалентная $50 с человека, превращается в $60, потому что, помимо еды, нужно оплатить обслуживание, доставку продуктов, уборку. А дальше цена трансформируется в $70, потому что еду изначально предлагают базовую, а хочется что-то поинтереснее.

В процессе аппетиты растут: плюс два часа фотографу, выездной бар, скетчи гостей — большие суммы набегают из небольших.

— Так наши траты выросли с $10 тыс. до $15 тыс.

При этом моменты, где ребята экономили, тоже были. Во-первых, не платили за организатора: он шел бонусом при бронировании площадки. Во-вторых, $500 в кошельке удержала дата свадьбы 3 июля. Лизавета говорит, что некоторые площадки считали ее по тарифу буднего дня — так образовались лишние деньги и мини-каникулы.

В-третьих, сознательно отказались от шоу-программ в пользу ведущего и диджея. В-четвертых, решили не заказывать бонбоньерки и украсить площадку самостоятельно.

— Нам предлагали декор за $1100, в котором не было ничего сверхъестественного: небольшие композиции из живых цветов, маленькие вазочки и свечи на столах. Мы через знакомого ИП заключили договор с оптовой цветочной базой, а остальное заказали в интернете. Обошлось все рублей в 500, в день свадьбы расставим с подругами.

Такими расчетами поделилась с нами собеседница

— Вы справились без кредитов?

— На старте с будущим мужем решили: если будет не хватать, возьмем кредит на недостающую часть суммы и сразу выплатим его подаренными деньгами. Но не пришлось.

«Мы даже на тысячу в плюсе остались»

Для минчан Ярослава и Виктории свадьба уже в категории воспоминаний: поженились 16 мая, спустя пять месяцев после предложения.

— На старте закладывали бюджет $7—8 тыс., организатор сказала, что получится около $10 тыс. — в итоге вышло почти $15 тыс.

Пара позвала 44 гостей в субботу на усадьбу в 40 километрах от Минска — эта статья расходов потянула на $2 тыс.

— Еда была от усадьбы — из расчета $3 тыс. на наше число гостей. Обслуживание в эту сумму входит, а вот напитки нужно было купить отдельно. Еще $1 тыс. ушло на технику: свет и звук. Ведущего выбрали того же, что вел свадьбу у наших друзей в прошлом году, он работает в паре с диджеем. Число гостей и масштаб свадьбы у нас были одинаковые, но цена спустя год была уже не $850, а $1100.

Еще в $990 обошелся декор. Фотографу заплатили $700 и 70 рублей за транспортные расходы, еще 200 рублей стоили две катушки пленки. Фотограф уговорил нас взять еще и видеографа — это плюс $700. На организатора ушло $500, также компенсировали ей 50 рублей за транспортные расходы.

Теперь считаем стоимость образов:

Свадебное платье с шарфом — $850 и $25.

Туфли невесты — 75 рублей.

Костюм жениха — 1200 рублей.

Обувь жениха — 150 рублей.

Прическа и макияж невесты — 300 рублей.

Букет невесты и бутоньерка жениха — 370 рублей.

Собеседники рассказывают, что один способ сэкономить обнаружился случайно: пара заказывала тяжелый дым, но в решающий момент его забыли взять на площадку. Ярослав говорит, что без него получилось даже лучше. Гостей приглашали с помощью модных сейчас сайтов-приглашений: нашли сервис, через который сделали их сами бесплатно.

Полезной для кошелька оказалась помощь друзей: одна из подруг работает в кондитерской, заказала ребятам свадебный торт со скидкой, а вторая — в ювелирном магазине, она тоже смогла договориться о скидке на кольца.

— Окупилась ли свадьба?

— Вообще, да. Мы думали, что не получится, но даже на тысячу в плюсе остались — в основном благодаря родителям.

— Что посоветуете будущим женихам и невестам?

— Не делайте слишком яркую программу. Важно выделить время, чтобы в спокойной обстановке пообщаться с гостями. Люди знакомятся, фотографируются, разговаривают — на это и так мало времени.

«Уложились в 3000 рублей»

Историей бюджетной свадьбы поделились с нами Мария и Александр — свадьбу они отметили 22 апреля этого года.

— Мы никому не сказали, что собираемся расписаться, просто решили провести этот день вдвоем. В 45 рублей обошлась регистрация в загсе — мы бронировали обычную, но регистратор, увидев нас, сделал торжественную без доплаты. Платье купила в интернете за 295 рублей, еще 100 рублей стоили туфли. Кроме того, 150 рублей ушло на макияж и прическу. Букет — 50 рублей, рубашка жениху — 100.

Мария рассказывает, что кольца они с женихом хотели классические, купили такие в одной из ювелирных сетей за 2000 рублей.

— Фотографа нашли за 150 рублей: мне попалась ее реклама в Instagram, и она согласилась провести с нами пару часов в нашу дату. Мне не нужно было тысячу фотографий, а достаточно было пяти-шести — и фото мы получили уже назавтра.

Это был счастливый день без стресса и лишних переживаний, а друзья и родные поздравили нас потом, когда мы им рассказали. У нас дни рождения в конце апреля — 1 мая пригласили всех в гости отпраздновать и там признались, что расписались. Было очень весело!

«С февраля слышали, что уже бронируют 2027 год»

Дарья и Гордон готовятся отмечать свадьбу в середине августа — на нее позвали 90 гостей, но невеста говорит, что наверняка доедут не все, особенно из-за границы.

Ребята воспользовались форматом «свадьба под ключ», заключив договор с усадьбой в 30 километрах от Минска. В комплекс услуг входят банкетное обслуживание, оформление площадки, организатор и координатор, рилсмейкер, трансфер, также есть возможность выбрать ведущего и фотографа. Девушка называет сумму из договора с площадкой — 19 500 рублей.

— Говорят, сейчас люди мало женятся, но меня удивил спрос. Мы хотели свадьбу летом, я написала в Instagram 30 усадьбам, и некоторые площадки мне отвечали, что у них забиты все выходные до ноября. Готовились с февраля и уже даже слышали про брони на 2027 год. Когда постучались в нашу усадьбу, у них были только одни свободные выходные летом — они и стали нашей датой. Если бы мы хотели красивую дату, например 26.06.2026, не получилось бы: все давно разобрано.

По словам Дарьи, примерный бюджет они определили как $10 тыс., но итоговая сумма наверняка будет около $13—14 тыс. Ведущего пара в итоге выбрала не из предложенных площадкой — это еще $300 в смете. Оператора тоже взяли своего — ему заплатят $400. Приглашения у ребят тоже в виде сайта — трендовая и удобная сейчас вещь: туда крепят референсы по дресс-коду, карту локации, телефоны координатора. Плюс сам сайт работает для сбора ответов от гостей: кто будет, какие напитки предпочитают. Стоит такая услуга 200 рублей, исполнитель нашелся в Threads. Там же обнаружилась хореограф, которая за такую же сумму ставит паре свадебный танец.

— Мои знакомые искали хореографа в Instagram, цены были от 500—600 рублей. Так что я всем советую сначала написать свой запрос в Threads.

Девушка говорит, что от двух ошибок и лишних трат их удержала организатор.

Напичкать свадьбу развлечениями и получить уставших гостей.

Купить слишком много напитков из соображений, что «много не бывает» (есть пары, у которых еще как бывает).

— Кстати, а как решили вопрос с «плюс один»?

— «Плюс один», которых мы не знаем, у нас не так много, но есть. Мы думали: это все же наши деньги, тем более незнакомые люди могут испортить праздник. Решили, что в день нашей любви не хотим сеять раздор в других парах, — и позвали всех. Мой лучший друг сказал: «Подожди, я, может, до свадьбы еще кого-нибудь найду». Но я ответила, что так не надо.

«В воскресенье площадка может быть на 30% дешевле, чем в пятницу»

Бюджет свадеб с каждым годом растет. Это зависит от многих факторов, один из самых заметных — рост цен на декор и живые цветы, которые привозят из Европы, отмечает свадебный организатор Елена Гаманович. И сходу предупреждает женихов и невест следующего года: цены на декор могут поменяться, даже если до уже просчитанной и спланированной свадьбы остается месяц.

Елена рассказывает, что в свадебном пазле есть отдельные подрядчики, которые считаются основными: локация, еда и обслуживание, ведущий, фотограф, видеограф, кондитер. Еще в этот список входят наряды, кольца и декор, часто зовут технического подрядчика, который будет управлять светом и звуком. К дополнительным относятся все люди и развлечения, которые помогают сделать праздник ярче: кавер-бенд, артисты, выездной бар, стилист, салют или другое пиротехническое шоу.

Организацию свадьбы обычно начинают с выбора площадки. Первым делом паре нужно определить: хочется свадьбу в городе или за городом? Это решение по принципу домино тянет несколько других важных: нужен ли трансфер для гостей, будет ли кейтеринг или банкетное обслуживание. Разница между ними, по сути, в том, что первое — это выездная команда, а второе — собственная команда площадки. Например, такую услугу сейчас предлагают усадьбы. С этой статьей расходов можно ориентироваться на 220 рублей за человека.

— Чаще всего пары сейчас выбирают для свадьбы будний день, ведь сами площадки тогда предоставляют скидку примерно 30% по сравнению с выходным. Могу подсказать лайфхак: если у вас небольшой бюджет на свадьбу, рассмотрите дни от воскресенья до четверга.

— Почему воскресенье? Это же тоже выходной.

— Пятница считается как выходной, а воскресенье обычно по будним ценам, потому что людям на следующий день на работу. Пятница и суббота — это самые дорогие дни.

Елена подчеркивает, что итоговая стоимость свадьбы сильно зависит от количества приглашенных гостей и того, проводится она в Минске или за чертой города (тогда часть затрат придется еще и на логистику).

— Если вы планируете позвать на свадьбу до 40 человек и устроить ее за городом, это примерно 20 тыс. рублей.

По ее словам, подрядчики в лице фотографа, ведущего и видеографа идут в одном ценовом диапазоне — цены стартуют от 1500 рублей. В последнее время, кстати, вместо видеографа все чаще зовут рилсмейкера: он снимает на телефон или небольшую камеру, отдает материал быстрее, стоит это меньше, чем полноценный фильм. Также как минимум на 1500 рублей можно ориентироваться по пиротехническим элементам. Салюты сейчас устраивают все реже, так как на многих загородных площадках они запрещены, чаще всего вместо них берут холодные фонтаны, тяжелый дым или огнепад.

Самый дорогой декор — тот, в котором больше всего живых цветов. От 1000 рублей стартуют цены на оформление с использованием искусственных композиций. Чтобы оформить свадьбу живыми растениями, понадобится от 2000 рублей.

— Какую свадьбу можно сделать, если денег совсем мало — до 5000 рублей?

— Я бы предложила отметить в узком семейном кругу в ресторане со вкусной едой и хорошей подачей. В этот бюджет поместятся еще арендное свадебное платье за 500 рублей и фотограф на пару часов, чтобы запечатлеть самые яркие и важные моменты.

— А на $5000 в эквиваленте?

— Я бы предложила сделать свадьбу в городе, но уже увеличить количество гостей, пригласить техническую часть, а также фотографа, ведущего и рилсмейкера. По площадкам в городе есть важный момент: если не снимаете ее под ключ, будьте готовы к тому, что рядом с вами могут быть еще люди.

— А если есть $8000?

— Можно забронировать усадьбу, причем со своей кухней, увеличить количество гостей, пригласить техническую часть, ведущего, фотографа. Хватит на видеографа, декор, и можно сделать выездную регистрацию с церемониймейстером.

Напоследок устраиваем Елене блиц из самых острых вопросов, которые часто становятся темой для спора в соцсетях. Например, надо ли кормить подрядчиков на свадьбе? С одной стороны, для них это работа, а с другой — праздник делают люди, а не бездушные машины.

— Да, кормить подрядчиков нужно, потому что эти люди работают на свадьбе от 6 до 12 часов. Я считаю, что так заказчик выражает уважение к тем людям, которые стараются на его мероприятии. Это может быть еда проще, например из обеденного меню, но очень приятно, когда это предусмотрели. Тем более рядом, как правило, нет возможности где-то заказать себе поесть, а 12 часов без еды работать очень сложно. Наши пары всегда прислушиваются к этому совету и заказывают команде не только питание, но и чай-кофе в безлимите.

— Всегда ли нужен «плюс один» в приглашениях?

— Если у вашего гостя есть пара и они уже находятся в серьезных отношениях, возможно, тоже готовятся стать семьей, то звать в формате «плюс один» — это нормально. Также нормально сказать «Прости, ждем только тебя» другу, у которого недавно появилась новая девушка. Многое зависит от того, в каких отношениях вы с другом и как часто он меняет подруг: если у него новая девушка каждый месяц, я бы не советовала звать «плюс один» на камерное мероприятие.

— Написать в приглашении «Будем рады подаркам не ниже такой-то суммы» — норм или стрем?

— Никогда не видела, чтобы у нас так писали. Максимум могут попросить не дарить букеты, так как на следующий день пара улетает в свадебное путешествие.

— Сколько сейчас стоит класть в конверт, если идешь гостем?

— 300 рублей от человека — нормальный подарок. Еда на одного гостя стоит порядка 220 рублей — с таким подарком он, по сути, «оплачивает» свое присутствие.

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