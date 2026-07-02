«Армия РФ в Крыму обречена на разгром» 1 2.07.2026, 8:45

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Жданов предрек Путину неотвратимую катастрофу.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что возможная потеря Крыма станет для российского диктатора Владимира Путина фатальным ударом как в политическом, так и в личном плане. Такое мнение он высказал в интервью «Главреду».

По словам Жданова, Путин еще в 2014 году заявлял о намерении превратить Крым в «непотопляемый авианосец», однако, как считает эксперт, история показывает, что ни одному государству не удавалось надолго удержать полуостров в случае масштабного военного наступления.

«Никто из тех, кто владел Крымом, не мог его удержать, когда начинался штурм полуострова другой армией. Такова география Крыма, что удержать его невозможно», - отметил Жданов.

Эксперт напомнил, что в разные исторические периоды Крым переходил под контроль греков, Османской империи, Российской империи, большевиков, немецких войск и Советского Союза. По его мнению, незнание исторических закономерностей приводит к стратегическим ошибкам.

Жданов также считает, что утрата Крыма лишит российское вторжение его первоначального политического смысла. По его словам, именно аннексия полуострова стала ключевым символом политики Путина как «собирателя земель», а потеря региона поставит этот образ под сомнение.

«Для Путина потеря Крыма станет фатальной ошибкой, которая чревата не только политической, но и физической смертью. Ведь если мы выбьем российские войска из Крыма, вся эта война утратит смысл (…) Поэтому потеря Крыма станет для него катастрофой», - подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, эксперт обратил внимание на публичные действия российского руководства. По его словам, Путин «продолжает делать хорошую мину при плохой игре» и демонстрирует, что ситуация в Крыму остается стабильной, поручая премьер-министру Михаилу Мишустину решить вопросы с поставками топлива, а главе оккупационной администрации Сергею Аксенову - ускорить подготовку к курортному сезону.

Комментируя ситуацию в российском военном руководстве, Жданов заявил, что министр обороны РФ Андрей Белоусов якобы создал в Генеральном штабе группу генералов, которые напрямую докладывают ему о положении на фронте, минуя начальника Генштаба Валерия Герасимова. По словам эксперта, Белоусов пытается донести до Путина реальную ситуацию на линии боевого соприкосновения, которая, как он утверждает, «далеко не самая хорошая».

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