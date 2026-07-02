Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Кстово

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Кстово4
- 2.07.2026, 7:50
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В 800 км от границы с Украиной.
В российском городе Кстово Нижегородской области, примерно в 800 км от украинской границы, сообщили о нападении дронов на нефтеперерабатывающий завод. В сети публикуют фото и видео, на которых видны столбы дыма над предприятием.
Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+, который опубликовал серию фотографий и видео из Кстово.
По его информации, под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», на территории которого возник пожар.
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо.
По данным открытых источников, этот НПЗ уже не впервые подвергается атакам беспилотников. Предыдущий удар по предприятию был зафиксирован в мае этого года.
На момент публикации российские власти официально не комментировали сообщения о возможном поражении НПЗ в Кстово. Украинская сторона также не делала заявлений по поводу этой атаки.