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Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Кстово

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  • 2.07.2026, 7:50
  • 2,662
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России в Кстово
"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России | Фото: Exilenova+

В 800 км от границы с Украиной.

В российском городе Кстово Нижегородской области, примерно в 800 км от украинской границы, сообщили о нападении дронов на нефтеперерабатывающий завод. В сети публикуют фото и видео, на которых видны столбы дыма над предприятием.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+, который опубликовал серию фотографий и видео из Кстово.

По его информации, под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», на территории которого возник пожар.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо.

По данным открытых источников, этот НПЗ уже не впервые подвергается атакам беспилотников. Предыдущий удар по предприятию был зафиксирован в мае этого года.

На момент публикации российские власти официально не комментировали сообщения о возможном поражении НПЗ в Кстово. Украинская сторона также не делала заявлений по поводу этой атаки.

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