Зеленский предложил Дублину новое оборонное соглашение
- 2.07.2026, 7:45
Drone Deal может служить укреплению безопасности неба и моря.
Украина предложила Ирландии заключить специальное соглашение в области беспилотных технологий под названием Drone Deal. Новая инициатива должна укрепить безопасность в небе и море через прямое сотрудничество бизнеса.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
В ходе официального визита в Дублин глава украинского государства встретился с ирландским коллегой. Главной темой разговора стали инновации. Киев стремится установить прямые связи между оборонными предприятиями обеих стран.
По словам президента Зеленского, Украина уже начала активный диалог с Ирландией по поводу новых технологий. Это касается как разработки, так и производства современных систем.
Украина готова делиться своим опытом. Это касается не только конструирования, но и боевого применения БПЛА. Президент отметил важность прямого взаимодействия компаний.
«Мы предлагаем Drone Deal, соответствующие технологии. Это позволяет построить прямое и действенное сотрудничество между нашими предприятиями, компаниями», - отметил Владимир Зеленский.
Украинский президент ожидает скорейшего рассмотрения предложения. Ирландский бизнес может получить доступ к уникальным украинским разработкам, что поможет обеим странам.
Украина надеется на положительное решение и о том, что сотрудничество охватит несколько стратегических направлений.
Среди приоритетов:
защиту воздушного пространства от угроз;
обеспечение безопасности морских путей;
развитие цифровых систем управления
«Очень верим, что Ирландия будет положительно рассматривать такие возможности будущего сотрудничества. Это безопасность неба, это безопасность моря», - резюмировал президент Украины.