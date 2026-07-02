Ученые уже зафиксировали рекордную температуру Мирового океана 2.07.2026, 5:46

Побиты рекорды 2023 и 2024 годов.

По данным европейской службы Copernicus, температура поверхности Мирового океана достигла рекордного уровня для этого времени года и превысила показатели, зафиксированные в 2023 и 2024 годах, сообщает The Guardian.

21 июня за пределами полярных регионов была отмечена самая высокая температура поверхности океана за всю историю наблюдений для этой даты. Ученые считают, что такое потепление может существенно повлиять на погоду, глобальный климат и состояние морских экосистем.

Особую обеспокоенность вызывает и возможное начало сильной фазы явления Эль-Ниньо. Согласно прогнозам, оно может стать одним из сильнейших за последние десятилетия, что еще больше усилит глобальное потепление.

Предыдущий рекорд температуры поверхности океана, установленный в июне 2023 года, предшествовал периоду экстремальной жары, наводнений и сильных штормов в разных странах мира. Сейчас этот показатель уже превзойден.

Исследователи напоминают, что Мировой океан поглощает более 90 процентов лишнего тепла, которое накапливается в климатической системе Земли. Главной причиной этого они называют использование ископаемого топлива, а сам процесс нагревания океана продолжает ускоряться.

В то же время ученые отмечают, что пока рано делать окончательные выводы, так как самые высокие температуры поверхности океана обычно наблюдаются в июле и августе. Однако специалисты не исключают, что сочетание уже рекордного нагрева океана и развития Эль-Ниньо может привести к новым температурным рекордам в ближайшие месяцы.

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