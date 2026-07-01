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Сухопутный коридор до Крыма почти полностью под контролем беспилотных сил Украины

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  • 1.07.2026, 22:54
Сухопутный коридор до Крыма почти полностью под контролем беспилотных сил Украины

Также ВСУ ведут наблюдение за Керченским мостом.

Крымчанин и военнослужащий ВСУ Василий Самойлов в интервью Radio NV рассказал, что сухопутный коридор до оккупированного Крыма почти полностью контролируют украинские беспилотные силы.

«Говорить сейчас о том, что мы прямо очень близки к тому, чтобы полностью изолировать Крым, слишком оптимистично. Но объективно, эта задача выполняется, на данный момент выполняется успешно. И все ближе становится тот момент, когда россиянам действительно будет максимально тяжело осуществлять любые поставки в Крым, поскольку сухопутный коридор в Крым через оккупированную часть материковой Украины почти полностью под контролем наших беспилотных сил», - сказал Самойлов.

Он добавил, что регулярно также ведется наблюдение за Керченским мостом и по объектам ПВО вокруг него наносятся удары.

«Россияне прекрасно понимают, что вести какие-то очень важные грузы через мост для них сейчас максимально опасно», - отметил украинский военный.

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