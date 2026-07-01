В Нью-Йорке пара забралась на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг

В Нью-Йорке пара забралась на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг2
- 1.07.2026, 22:08
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На вершине мужчина сделал своей спутнице предложение руки и сердца.
Два человека забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Журналисты отметили, что на шпиле, расположенном на высоте около 443 метров над землей, они вывесили баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир».
Позже на одной из нижних площадок мужчина встал на одно колено и, как видно на кадрах, сделал предложение своей спутнице. После этого они обнялись, женщина сняла маску, и пара поцеловалась.