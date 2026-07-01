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В Нью-Йорке пара забралась на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг

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  • 1.07.2026, 22:08
  • 1,600
В Нью-Йорке пара забралась на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг

На вершине мужчина сделал своей спутнице предложение руки и сердца.

Два человека забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что на шпиле, расположенном на высоте около 443 метров над землей, они вывесили баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир».

Фото: CBS News New York
Фото: CBS News New York

Позже на одной из нижних площадок мужчина встал на одно колено и, как видно на кадрах, сделал предложение своей спутнице. После этого они обнялись, женщина сняла маску, и пара поцеловалась.

Фото: CBS News New York
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