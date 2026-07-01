В Беларуси ввели налоговое новшество для авторынка 1.07.2026, 21:53

Оно касается утилизационного сбора.

В Беларуси с 1 июля ввели налоговое новшество, которое затрагивает автомобильный рынок. «Зеркало» поясняет, что и для кого изменилось.

С 1 июля появилось налоговое изменение, которое касается утилизационного сбора за транспорт. Речь о ситуациях, когда автомобили ввозят из-за границы.

«В целях установления контроля применения оснований освобождения от утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых на территорию Республики Беларусь, предусматривается наличие документа, отражающего исчисление и уплату этого сбора, а также применение освобождения от его уплаты», — уточнили в парламенте.

Нынешнее новшество: льготникам, которые освобождены от утильсбора, нужно предоставлять таможенникам два документа — расчет этого сбора и основания на послабления.

Что это за сбор и кто его платит?

Этот сбор ввели в Беларуси с 2014 года. Его должны уплачивать как юрлица, так и население. Сбор работает по «предварительной» схеме: государство взимает сбор заранее, закладывая в стоимость произведенного в нашей стране транспорта, или взимает при ввозе из-за границы во время таможенного оформления. Полученные средства поступают в госбюджет, они идут на утилизацию неэксплуатируемых автомобилей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com