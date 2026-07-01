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В Беларуси ввели налоговое новшество для авторынка

  • 1.07.2026, 21:53
В Беларуси ввели налоговое новшество для авторынка

Оно касается утилизационного сбора.

В Беларуси с 1 июля ввели налоговое новшество, которое затрагивает автомобильный рынок. «Зеркало» поясняет, что и для кого изменилось.

С 1 июля появилось налоговое изменение, которое касается утилизационного сбора за транспорт. Речь о ситуациях, когда автомобили ввозят из-за границы.

«В целях установления контроля применения оснований освобождения от утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых на территорию Республики Беларусь, предусматривается наличие документа, отражающего исчисление и уплату этого сбора, а также применение освобождения от его уплаты», — уточнили в парламенте.

Нынешнее новшество: льготникам, которые освобождены от утильсбора, нужно предоставлять таможенникам два документа — расчет этого сбора и основания на послабления.

Что это за сбор и кто его платит?

Этот сбор ввели в Беларуси с 2014 года. Его должны уплачивать как юрлица, так и население. Сбор работает по «предварительной» схеме: государство взимает сбор заранее, закладывая в стоимость произведенного в нашей стране транспорта, или взимает при ввозе из-за границы во время таможенного оформления. Полученные средства поступают в госбюджет, они идут на утилизацию неэксплуатируемых автомобилей.

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