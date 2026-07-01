В Беларуси нашли фрагменты неизвестного ранее старинного замка 1.07.2026, 21:35

иллюстративное изображение

Объект фортификации Великого княжества Литовского обнаружили в Гомельской области.

В Гомельской области археологи сделали настоящее открытие – они обнаружили ранее неизвестный объект фортификации Великого княжества Литовского.

Экспедиция Института истории Национальной академии наук Беларуси работала в Наровлянском районе, в деревне Антонов, и нашла конструкции оборонительного двора (или замка) XVI–XVII веков, которые не были описаны наукой.

Обнаруженные строения принадлежали оршанскому старосте и известному полемисту Филону Кмите-Чернобыльскому и его зятю Лукашу Сапеге. На Радзивилловской карте 1613 года Антонов обозначен как «село с домом нобиля» и отмечен символом оборонительной башни.

Фото: Институт истории НАН Беларуси

Ведущий научный сотрудник Института истории Олег Дернович пояснил, что исследователи нашли конструкции фундамента именно этой башни, которая возвышалась над рекой Словечна и упоминалась в инвентарной описи 1628 года.

Фото: Институт истории НАН Беларуси

Для строительства использовался кирпич-пальчатка с характерными бороздками на поверхности – распространенный в то время материал.

Ученые обеспокоены: гидрогеологическая ситуация осложняет изучение памятника: река Словечна, которая когда-то защищала замок, сейчас его подмывает. Значительная часть холма со строениями уже затоплена. На берегу и в воде археологи нашли большое количество кафли конца XVI – начала XVII века.

Часть изделий декоративно-архитектурной керамики уже передана в музей средней школы №2 в Наровле. Также были обнаружены остатки оборонительного вала.

«Двор нобиля» и село Антонов были разрушены, вероятно, во время набегов казачьих отрядов в середине XVII века. В Институте истории отметили, что благодаря исследованиям на карту Беларуси вернулся еще один замок конца XVI – первой половины XVII века.

Тот самый кирпич-пальчатка с характерными бороздками

Фото: Институт истории НАН Беларуси

Фрагмент кафли замка

Фото: Институт истории НАН Беларуси

«Его судьба свидетельствует о непростой, но жизнеутверждающей истории нашего края», – подчеркнули ученые.

Будут ли в будущем экспонироваться обнаруженные фрагменты замка и ждет ли их консервация и реставрация, пока не сообщается.

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