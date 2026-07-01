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Украинские пилоты истребителей авиабомбой уничтожили место скопления штурмовиков РФ

  • 1.07.2026, 22:29
  • 1,704
Украинские пилоты истребителей авиабомбой уничтожили место скопления штурмовиков РФ

Момент удара попал на видео.

Пилоты истребителей Военно-воздушных сил Украины нанесли авиаудар по месту скопления российских военных.

По данным аэроразведки, в пораженном здании скапливался личный состав штурмовых подразделений ВС РФ.

После получения точных координат места дислокации противника украинские пилоты нанесли высокоточный удар авиабомбой AASM HAMMER по вражескому объекту.

Вследствие прицельного попадания здание вместе с российскими штурмовиками было уничтожено.

Кадрами боевой работы украинской авиации поделился один из пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».

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