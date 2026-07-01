Появились кадры последствий удара по заводу «Искандеров» в России 1.07.2026, 18:54

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ВСУ ударили ракетами «Фламинго».

В России в результате ракетного удара получил существенные повреждения оборонный завод «Титан-Баррикады» в Волгограде, где изготавливают компоненты для ракетных комплексов.

Об этом сообщают «Схемы».

Журналисты обнародовали свежие спутниковые фотографии компании Vantor, сделанные 1 июля. На снимках четко видны по меньшей мере два существенно поврежденных корпуса российского военного предприятия.

Ранее в социальных сетях также появилось видео, зафиксировавшее точное попадание двух украинских ракет FP-5 «Фламинго» по территории этого оборонного объекта.

Российский завод «Титан-Баррикады» является стратегическим объектом для армии оккупантов. Он специализируется на производстве пусковых установок, артиллерийских систем и компонентов для стратегических и тактических ракетных комплексов, в частности «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М».

Успешную атаку Сил обороны подтвердил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что удар по промышленному комплексу в Волгограде был нанесен в ночь на 27 июня.

«Это большой промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям. Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. Спасибо воинам наших Сил обороны за точность», - подчеркнул глава государства.

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