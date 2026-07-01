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В Крыму произошел полный блэкаут

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  • 1.07.2026, 19:03
  • 6,022
В Крыму произошел полный блэкаут

Десятки населенных пунктов остались без света и воды.

Крымский Армянск уже более двух дней остается без света и воды. Большие проблемы с электроэнергией испытывают также Красноперекопск и городской округ Феодосия. Об этом «Коммерсанту» сообщили в оккупационном «правительстве» РК.

По информации местных жителей, более двух дней нет света и воды в Армянске и Красноперекопске. В близлежащем селе Ишунь водоснабжение отсутствует уже шесть суток.

«Председатель» «совета министров» оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в результате массированной атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с рядом населенных пунктов городского округа.

Как уточнили в правительстве РК, отключения электроэнергии также фиксируются в Симферополе, Евпатории, Саках, Сакском районе, городских округах Ялта, Алушта и Судак, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском, Красногвардейском, Раздольненском, Первомайском, Белогорском и Советском районах полуострова.

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