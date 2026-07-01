Под Минском снова заметили огромную очередь 1.07.2026, 17:04

За чем на этот раз?

В очереди за моти белорусы постояли, теперь обсуждают очередь за черешней. Под Минском, в Самохваловичах, замечены десятки человек с ведрами, частично или полностью заполненными летней ягодой. Так проходит самосбор, объявленный Институтом плодоводства, пишет Onlíner .

В приглашении указано, что предварительная запись не нужна, при себе желательно иметь тару. Привели и стоимость черешни — 12 рублей за килограмм. Желающих собралось столько, что на взвешивание урожая образовалась очередь и сотрудникам Института пришлось устанавливать дополнительные весы.

А в комментариях развернулся спор о цене ягоды. Часть пользователей считает, что местная черешня должна быть дешевле, особенно учитывая «самообслуживание»:

— Это какой-то новый вид тренинга? Тимбилдинг? В чем суть? Можно же купить по этой цене или немного дороже.

— Я реально не понимаю, чем обоснована такая цена. Почему она дороже, чем ягода, которую собрали в другой стране, плюс транспортные расходы, расходы на хранение у нас, аренда места и т. д., и т. п.

— Объясните мне, в чем кайф собирать черешню за 12 руб./кг в 29 градусов, так еще и ехать за город за ней, если на Комаровке можно купить ягоду за 10 руб./кг. Причем вкусную и сладкую ягоду.

Другие пользователи отмечают, что ежегодно пользуются возможностью с утра на свежем воздухе собрать белорусскую черешню. Цена при этом не столь важна, считают люди:

— На самосборе и не должно быть дешевле. Вы берете отборную свежую ягоду.

— Плюс еще то, что будет съедено без оплаты, — намекают в ответах.

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