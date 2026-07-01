BMW советует критикам своего электрокара сначала сесть за руль 1.07.2026, 16:51

Фото: BMW

Этот стиль ляжет в основу будущих спортивных моделей бренда.

BMW официально подтвердила, что будущий электрический M3 не получит отдельного индекса вроде iM3 — модель сохранит классическое имя M3, несмотря на переход на электропривод. По оценкам, мощность новинки может приблизиться к 700 л.с., а динамика будет соответствовать статусу одного из самых быстрых автомобилей бренда, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org)..

Прототип модели показан в виде концепта Neue Klasse M, который задает направление для всех будущих моделей BMW M. Новый дизайнерский язык делает акцент на функциональности и инженерной логике, вдохновленной автоспортом. В компании подчеркивают, что элементы аэродинамики и формы теперь подчинены эффективности, а не внешнему виду.

Фото: BMW

Руководство BMW M заявляет, что этот стиль станет основой для всей линейки спортивных моделей бренда в будущем. Некоторые элементы концепта уже готовятся к серийному применению.

На фоне обсуждений электрического M3 в компании признают, что реакция аудитории неоднозначна. Однако потенциальным критикам предлагают сначала лично опробовать автомобиль, прежде чем делать выводы. В BMW отмечают, что при желании покупатели по-прежнему смогут выбирать версии с двигателем внутреннего сгорания в рамках текущих и будущих моделей.

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